Βαθιά συγκλονισμένος από τον θάνατο του RJ Mitte, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, είναι ο Μπράιαν Κράνστον. Ο διάσημος ηθοποιός, που υποδύθηκε τον πατέρα του στην επιτυχημένη σειρά «Breaking Bad», θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα social media.

Ο Κράνστον θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση, όταν ο RJ Mitte ήταν μόλις 14 ετών, τη συνεργασία τους στα γυρίσματα, αλλά και τη στενή σχέση που διατήρησαν μετά το τέλος της σειράς. Παράλληλα, αναφέρθηκε με πόνο στο γεγονός ότι ο νεαρός ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του, αποκαλύπτοντας πως μόλις πριν από λίγες εβδομάδες αντάλλασσαν μηνύματα για να κανονίσουν να συναντηθούν για φαγητό.

Η συγκινητική ανάρτηση του Μπράιαν Κράνστον

«Βρίσκομαι σε βαθιά απόγνωση, καθώς γράφω αυτά τα λόγια απόψε. Ο RJ Mitte, ο γλυκός μου γιος στο “Breaking Bad”, πέθανε. Τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 14 ετών, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, έναν ρόλο που υποδύθηκε με τόση χαρά και ενθουσιασμό.

Γεννημένος με εγκεφαλική παράλυση, δεν επέτρεψε ποτέ, μα ποτέ, σε αυτή τη δυσκολία να γίνει δικαιολογία για οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων με τεράστια αποφασιστικότητα.

Άκουγε πάντα τις συμβουλές που του δίναμε οι τηλεοπτικοί του γονείς (η Άννα Γκαν κι εγώ), αλλά επειδή ήταν έφηβος, μερικές φορές τις αγνοούσε σκανταλιάρικα, προκειμένου να μάθει με τον δύσκολο τρόπο… Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, αλλά παρέμενε παιδί. Εκείνο το παιδί ήταν αρκετά άπειρο, όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα του πιλοτικού επεισοδίου, τον Φεβρουάριο του 2007. Όμως, σιγά σιγά, τον βλέπαμε να εξελίσσεται σε έναν πραγματικά εξαιρετικό ηθοποιό.

Αξιοποίησε την εμπειρία του από τη σειρά, για να γίνει ένας δυναμικός υπερασπιστής των ηθοποιών με αναπηρία, ενώ ανέλαβε και την ηγεσία μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης με στόχο τη στήριξη της κοινότητας των ατόμων με αναπηρία. Όλες αυτές οι υποσχέσεις και οι δυνατότητες που είχε μπροστά του αποτελούν τώρα μια τόσο μεγάλη απώλεια. Είναι ιδιαίτερα οδυνηρό να μαθαίνω ότι έβαλε τέλος στη ζωή του. Γιατί;

Ανταλλάσσαμε μηνύματα μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, προσπαθώντας να βρούμε πότε θα μπορούσαμε να συναντηθούμε για φαγητό. Δεν ξέρω αν εκείνο το γεύμα θα μπορούσε να είχε αλλάξει το μέλλον του…

Αυτό που ξέρω, όμως, είναι ότι τον αγαπούσα και ότι απολάμβανα πραγματικά κάθε στιγμή που περνούσαμε μαζί όλα εκείνα τα χρόνια στη σειρά, αλλά και μετά, όταν τα φώτα της δημοσιότητας γύρω από το “Breaking Bad” έσβησαν…

Θα μου λείψεις, γιε μου.

Δεν μπορώ να σταματήσω εδώ χωρίς να παρακαλέσω όποιον σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή του να ζητήσει τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται. Υπάρχει ελπίδα».