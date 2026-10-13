Μια αποκαλυπτική συνέντευξη για τον εθισμό του στα ναρκωτικά, την πολυτάραχη προσωπική του ζωή και τη διαμάχη για τον έλεγχο της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας της οικογένειάς του έδωσε ο 31χρονος, Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, κληρονόμος μιας περιουσίας άνω των 5 δισ. δολαρίων, που συνδέεται με τη Ray-Ban.

Ο γιος του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου, Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, υποστήριξε ότι στράφηκε στις ουσίες, επειδή ο πατέρας του δεν του έδειξε την αγάπη που χρειαζόταν. Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά κατά της διοίκησης της EssilorLuxottica, του ομίλου που διαθέτει μεταξύ άλλων τα εμπορικά σήματα Ray-Ban, Oakley και Persol.

Μιλώντας σε βιντεοσκοπημένο podcast με τον Ιταλό ράπερ Fedez, ο Ντελ Βέκιο δήλωσε ότι προσπάθησε να καλύψει τα συναισθηματικά κενά του με τη χρήση ναρκωτικών. Όπως ανέφερε, η ουσία στην οποία έχει αναπτύξει εξάρτηση είναι οι βενζοδιαζεπίνες, φάρμακα που συνταγογραφούνται, μεταξύ άλλων, για το άγχος και τις διαταραχές ύπνου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει αρχίσει να ελέγχει τη συνήθειά του, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι έχει απαλλαγεί οριστικά από αυτήν. «Αυτό το σκοτάδι γέμιζε και γέμιζε, ναι, και με ναρκωτικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το σκοτάδι μου τελείωσε με την Μπιάνκα», την κόρη του. Όπως εξήγησε, δεν μπορεί ακόμη να πει ότι έχει ξεπεράσει οριστικά το πρόβλημα, αλλά πλέον βλέπει το φως.

«Μπορείς να αντιμετωπίσεις τα συμπτώματα, αλλά πρέπει να αναζητήσεις την αιτία. Τα ναρκωτικά δεν σε αφήνουν να τη δεις, καθώς στην πραγματικότητα είναι η συνέπεια αυτής της αιτίας», ανέφερε.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος διαθέτει νυχτερινό κλαμπ στο Μιλάνο, έκανε επίσης μια εντυπωσιακή αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή. «Μπορώ να πω ότι πιθανότατα έχω κάνει έρωτα με περισσότερες από 2.000 γυναίκες και έχω κατακτήσει πάνω από το 90% τραγουδώντας το “Hero”», είπε, αναφερόμενος στο τραγούδι του Ενρίκε Ιγκλέσιας.

Η διαμάχη για την επιχειρηματική αυτοκρατορία

Ο Ντελ Βέκιο παραιτήθηκε το καλοκαίρι από τη θέση του επικεφαλής στρατηγικής της EssilorLuxottica και από την προεδρία της Ray-Ban, δηλώνοντας ότι θα επικεντρωθεί σε νέα επιχειρηματικά σχέδια.

Ωστόσο, η αποχώρησή του δεν έβαλε τέλος στη διαμάχη για τον έλεγχο της οικογενειακής περιουσίας. Ο ίδιος είναι ένας από τους οκτώ κληρονόμους του πατέρα του, ο οποίος πέθανε τον Ιούνιο του 2022, αφήνοντας στον καθένα ποσοστό 12,5% στην εταιρεία συμμετοχών Delfin.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο Ντελ Βέκιο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη της οικογενειακής εταιρείας για δάνεια που θα του επέτρεπαν να εξαγοράσει δύο αδέλφια του έναντι 10 δισ. ευρώ. Στόχος του είναι να αυξήσει το μερίδιό του στη Delfin από 12,5% σε 37,5%, αποκτώντας σαφώς μεγαλύτερο έλεγχο.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον διευθύνοντα σύμβουλο της EssilorLuxottica, Φραντσέσκο Μιλέρι, τον οποίο είχε επιλέξει ο πατέρας του για να ηγηθεί της επιχείρησης. «Μετά τον πατέρα μου δεν υπήρξε το σωστό όραμα. Και αυτό το λέει η αγορά, όχι εγώ», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση δεν έχει καταφέρει να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή της να έχει υποχωρήσει περίπου 46% από την αρχή του 2026, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Ντελ Βέκιο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης για την προσωπική του ζωή. Το 2023 αρραβωνιάστηκε την ηθοποιό, Τζέσικα Σερφάτι, η οποία αργότερα τον κατηγόρησε για κακοποίηση, πριν αποσύρει τις καταγγελίες. Σε μεταγενέστερη συνέντευξή της στους New York Times υποστήριξε ότι τις απέσυρε, επειδή πιέστηκε να το κάνει. Ο Ντελ Βέκιο δεν σχολίασε το συγκεκριμένο δημοσίευμα.