Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το επεισόδιο με πρωταγωνίστρια τη Σέλμα Μπλερ, η οποία συνελήφθη έπειτα από αναστάτωση που προκάλεσε σε πτήση της Delta Airlines από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου.

Η 54χρονη ηθοποιός, γνωστή από τις ταινίες «Cruel Intentions», «Legally Blonde» και «Hellboy», φέρεται να επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ στη συνέχεια κατηγορήθηκε ότι χτύπησε μια αστυνομικό και μια νοσηλεύτρια.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι δικηγόροι της κατά την εμφάνισή της ενώπιον δικαστηρίου στο Κουίνς, η ηθοποιός είχε παραλείψει αρκετές δόσεις ισχυρού φαρμάκου που λαμβάνει για την αντιμετώπιση σοβαρών νευρολογικών συμπτωμάτων, ενώ είχε προηγηθεί και ένας τραυματισμός στο κεφάλι μέσα στο αεροπλάνο, όπως σημειώνεται στη New York Post.

Η υπεράσπισή της αποδίδει τη συμπεριφορά της σε μια κατάσταση έντονης σύγχυσης και αποπροσανατολισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση.

Selma Blair was off meds, in state of ‘severe confusion and disorientation’ during midair meltdown: lawyer https://t.co/30s1zFtkoO https://t.co/V4WBszJI0l — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Τα ουρλιαχτά μέσα στο αεροπλάνο και οι ισχυρισμοί για τη φαρμακευτική αγωγή

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης, όταν η Σέλμα Μπλερ φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ηθοποιός χτύπησε με γροθιά μία αεροσυνοδό και δάγκωσε μια δεύτερη στο χέρι. Οι δύο εργαζόμενες τραυματίστηκαν, ενώ η μία χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το TMZ, η Σέλμα Μπλερ ακούγεται να ουρλιάζει καθώς απομακρύνεται από το αεροπλάνο. «Σταματήστε, σας παρακαλώ! Όχι, όχι! Σας παρακαλώ, μη! Αφήστε με!», φωνάζει επανειλημμένα, την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

TMZ has also obtained audio from an eyewitness of when Blair was exiting the plane at JFK Airport … and you can hear her screaming bloody murder as an alarm rings. https://t.co/lQjh9F95z3 — TMZ (@TMZ) October 12, 2026

Κατά την ακροαματική διαδικασία της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, ο δικηγόρος της, Σον Μπαρνς, παρουσίασε την εκδοχή της υπεράσπισης για όσα συνέβησαν. «Δεν επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση», υποστήριξε, εξηγώντας ότι η πελάτισσά του είχε παραλείψει αρκετές δόσεις ενός ισχυρού φαρμάκου που ελέγχει σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα.

Η Σέλμα Μπλερ έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με την οποία διαγνώστηκε το 2018.

Ο δικηγόρος της ανέφερε επίσης ότι η ηθοποιός είχε περάσει πολλές και εξαντλητικές ώρες εργασίας σε γυρίσματα τις ημέρες πριν από το ταξίδι. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της πτήσης η Σέλμα Μπλερ έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της. «Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με το υψόμετρο, οδήγησαν σε κατάσταση σοβαρής σύγχυσης και αποπροσανατολισμού», υποστήριξε ο Σον Μπαρνς.

Οι επιθέσεις σε αστυνομικό και νοσηλεύτρια, τα δάκρυα στο δικαστήριο και η εγγύηση των 20.000 δολαρίων

Η ένταση, σύμφωνα με τις αρχές, δεν περιορίστηκε στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι, η ηθοποιός συνελήφθη και αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο, η Σέλμα Μπλερ φέρεται να απελευθέρωσε το ένα πόδι της από τους ιμάντες του φορείου και να κλώτσησε επανειλημμένα μια αστυνομικό της Λιμενικής Αρχής στο πρόσωπο, στον λαιμό και στο στήθος. Η αστυνομικός υπέστη πρήξιμο στη γνάθο και έντονο πόνο στα σημεία όπου δέχθηκε τα χτυπήματα.Αργότερα, στο νοσοκομείο Jamaica Hospital, η ηθοποιός φέρεται να κλώτσησε στο στήθος και μια νοσηλεύτρια, προκαλώντας της επίσης έντονο πόνο.

Η Σέλμα Μπλερ εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Κουίνς, όπου αντιμετώπισε δύο κατηγορίες για επίθεση δεύτερου βαθμού, οι οποίες αφορούν τα περιστατικά με την αστυνομικό και τη νοσηλεύτρια.

Κατά την παρουσία της στο δικαστήριο ήταν εμφανώς συγκινημένη, με τον δεύτερο δικηγόρο της, Τζόσουα Ρέιτζας, να της σκουπίζει τα δάκρυα.

Ο συνήγορός της ζήτησε από τη δικαστή Ίντιρα Καν να λάβει υπόψη την επαγγελματική πορεία της ηθοποιού και την προσφορά της στην κοινωνία. «Σκεφτείτε το έργο της και όσα έχει κάνει για τους ανθρώπους. Είναι κάποια που πρέπει να θαυμάζουμε», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «πρότυπο». Η δικαστής, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η δημοσιότητα και η αναγνωρισιμότητα της ηθοποιού δεν μπορούν να επηρεάσουν τη μεταχείρισή της από τη Δικαιοσύνη. «Η κυρία Μπλερ δεν πρέπει να τύχει ειδικής μεταχείρισης επειδή είναι διάσημη», απάντησε.

Η δικαστής όρισε εγγύηση ύψους 20.000 δολαρίων σε μετρητά ή 60.000 δολαρίων μέσω εγγυητικής διαδικασίας, ενώ απέρριψε και το αίτημα των δικηγόρων να αφαιρεθούν οι χειροπέδες της κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Η ηθοποιός δήλωσε αθώα, κατέβαλε την εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερη. Κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο, περπατούσε με δυσκολία και δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Παράλληλα, της επιβλήθηκε περιοριστικός όρος που της απαγορεύει να πλησιάζει τη νοσηλεύτρια που φέρεται να τραυμάτισε.

Το FBI διερευνά ξεχωριστά το περιστατικό μέσα στο αεροσκάφος, για το οποίο η ηθοποιός ενδέχεται να αντιμετωπίσει και ομοσπονδιακή κατηγορία. Εφόσον καταδικαστεί για τις κατηγορίες σε επίπεδο Πολιτείας της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα επτά χρόνια.

Η επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2027.