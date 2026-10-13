Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μπορεί να παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, ωστόσο στην τελευταία του εμφάνιση στη Χαβάη δεν ήταν οι κινηματογραφικές του επιτυχίες που τράβηξαν τα βλέμματα, αλλά η κοιλιά του, όπως σημειώνεται στη Daily Mail.

Ο 51χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε χωρίς μπλούζα σε παραλία της Χαβάης, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα μαζί με την 28χρονη Ιταλίδα σύντροφό του, Βιτόρια Τσερέτι. Η κοιλιά του δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον διάσημο ηθοποιό να δείχνει πάντως ιδιαίτερα χαλαρός και να απολαμβάνει τις στιγμές ξεγνοιασιάς μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Leonardo DiCaprio, 51, shows off his dad bod as he hits the beach with girlfriend Vittoria Ceretti, 28, and plethora of A-listers ahead of BFF Tobey Maguire’s ex Jennifer Meyer’s wedding https://t.co/30aRWajF5A — Daily Mail (@DailyMail) October 12, 2026

Η κοιλιά του Ντι Κάπριο και οι βουτιές με την 28χρονη σύντροφό του

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε να περάσει την Παρασκευή στην παραλία, κάνοντας βουτιές στον Ειρηνικό Ωκεανό και χαλαρώνοντας με αγαπημένα του πρόσωπα. Η εμφάνισή του με μαγιό ανέδειξε τη λεγόμενη «dad bod» σιλουέτα του, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Daily Mail. Πρόκειται για έναν αγγλικό όρο που περιγράφει ένα πιο χαλαρό ανδρικό σώμα, χωρίς έντονη μυϊκή γράμμωση, συχνά με μια μικρή κοιλίτσα.

Στο πλευρό του βρισκόταν η Βιτόρια Τσερέτι, με την οποία διατηρεί σχέση εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια. Το ζευγάρι, που σπάνια πραγματοποιεί κοινές δημόσιες εμφανίσεις, έδειχνε να απολαμβάνει την εξόρμησή του.

Στην ίδια παρέα βρίσκονταν αρκετοί διάσημοι φίλοι του ηθοποιού, ανάμεσά τους ο Τόμπι Μαγκουάιρ, η Κόρτνεϊ Κοξ και η Κέιτ Χάντσον. Οι δύο ηθοποιοί, ηλικίας 62 και 47 ετών αντίστοιχα, επέλεξαν μονόχρωμα μπικίνι για την εξόρμησή τους στην παραλία.

Ο χλιδάτος γάμος στη Χαβάη και ο απρόσμενος ρόλος του Τόμπι Μαγκουάιρ

Η συγκέντρωση των διασήμων στη Χαβάη δεν ήταν τυχαία, καθώς όλοι είχαν ταξιδέψει στο νησί με αφορμή τον γάμο της Τζένιφερ Μέγιερ, πρώην συζύγου του Τόμπι Μαγκουάιρ, με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της Τζεφ Ογκουνλέσι.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο πολυτελές ξενοδοχείο Four Seasons Resort Lanai, παρουσία περίπου 200 καλεσμένων από τον χώρο του θεάματος, της μόδας και των επιχειρήσεων. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο Τζεφ Μπέζος με τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ, η Κρις Τζένερ, η Ζόι Κράβιτς και η σχεδιάστρια μόδας Ρέιτσελ Ζόι.

Ωστόσο, τη μεγαλύτερη έκπληξη προκάλεσε ο Τόμπι Μαγκουάιρ, ο οποίος ανέλαβε να τελέσει τον γάμο της πρώην συζύγου του. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2007, χώρισαν το 2016 και διατηρούν φιλικές σχέσεις. Στην τελετή παρευρέθηκαν τα δύο παιδιά τους, η 19χρονη Ρούμπι και ο 17χρονος Ότις, καθώς και η νεογέννητη κόρη της Μέγιερ και του Ογκουνλέσι.

Πηγή που μίλησε στην Daily Mail αποκάλυψε ότι ο Ντι Κάπριο και η Τζένιφερ Μέγιερ θεωρούνται ουσιαστικά οικογένεια για τον Τόμπι Μαγκουάιρ, γεγονός που εξηγεί και τη στενή παρουσία του διάσημου ηθοποιού στις γαμήλιες εκδηλώσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κόρτνεϊ Κοξ ήταν η «ψυχή του πάρτι», καθώς συνομίλησε με πολλούς από τους καλεσμένους και συνέβαλε στο εορταστικό κλίμα.

Η σχέση με τη Βιτόρια Τσερέτι και οι σπάνιες κοινές εμφανίσεις

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Τσερέτι συνδέθηκαν για πρώτη φορά ερωτικά τον Αύγουστο του 2023, όταν φωτογραφήθηκαν να απολαμβάνουν παγωτό στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας. Έναν μήνα αργότερα, ο ηθοποιός ταξίδεψε στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Μιλάνου, όπου η σύντροφός του συμμετείχε σε επιδείξεις γνωστών οίκων.

Πηγή είχε δηλώσει τότε στο Us Weekly ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν «εντελώς ξετρελαμένος» με το διάσημο μοντέλο, επισημαίνοντας πως οι δυο τους έχουν πολλά κοινά και ότι η διαφορά ηλικίας τους δεν αποτελεί πρόβλημα στη σχέση τους.

Παρά τη δημοσιότητα που συνοδεύει κάθε τους εμφάνιση, ο Ντι Κάπριο και η Τσερέτι εξακολουθούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.