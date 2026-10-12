Στη σύλληψη της Αμερικανίδας ηθοποιού Σέλμα Μπλερ προχώρησαν οι Αρχές της Νέας Υόρκης το βράδυ της Κυριακής, ύστερα από περιστατικό που σημειώθηκε στο εσωτερικό αεροσκάφους και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εργαζομένων του πληρώματος, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Πολλές πηγές ανέφεραν ότι η 54χρονη ηθοποιός συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι αμέσως μόλις προσγειώθηκε η πτήση της από το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, επιχείρησε να ανοίξει μια από τις πόρτες του αεροσκάφους εν πτήσει.

Η Σέλμα Μπλερ, καθώς και ένα από τα δύο τραυματισμένα μέλη του πληρώματος, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

«Η Σέλμα έπεσε θύμα ενός ιατρικής φύσης περιστατικού που προκάλεσε την εικαζόμενη συμπεριφορά της. Κατά την προσγείωση, έλαβε αμέσως ιατρική φροντίδα και αυτή τη στιγμή είναι σε σταθερή κατάσταση» ανέφερε η υπεύθυνη Τύπου της ηθοποιού, η οποία πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Η Delta εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε παράνομη συμπεριφορά ή πράξεις που διαταράσσουν την τάξη, επειδή η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματός μας παραμένει απόλυτη προτεραιότητά μας» ανέφερε η εταιρεία στη δική της ανακοίνωση.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το FBI.

Η Σέλμα Μπλερ έγινε γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «Ερωτικά παιχνίδια» (1999). Έπαιξε επίσης στις κωμωδίες «Γλυκός πειρασμός» και «Η εκδίκηση της ξανθιάς» και στην ταινία υπερηρώων Hellboy του Γκιγκιέρμο δελ Τόρο.