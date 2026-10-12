Στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον θάνατο της επτάχρονης ανιψιάς της, που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο το 2021, αναφέρθηκε η Έρρικα Πρεζεράκου, περιγράφοντας την εσωτερική διαδρομή που ακολούθησε για να αντιμετωπίσει την τραγωδία.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η ερμηνεύτρια και αθλήτρια εξομολογήθηκε: «Την απώλεια της ανιψιάς μου, την αντιμετώπισα με δύο τρόπους. Το πρώτο ήταν την ώρα που υπήρχε η ανάγκη να αισθανθώ το σώμα μου να δρα, να κινείται καθημερινά για να βρει λύσεις και τη στιγμή που απελευθερώθηκε αισθάνθηκα απλά ότι επειδή βαθιά σέβομαι και εμπιστεύομαι την κάθε ψυχή, ότι αυτό ήταν το συμβόλαιό της, αυτό ήταν η ολοκλήρωση, οπότε βαθύ σεβασμό σε αυτή την επιλογή. Τίμησα την επιλογή της ψυχής».

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και η μοναδικότητα του χαρακτήρα του

Στο πλαίσιο της ίδιας τοποθέτησης, η Έρρικα Πρεζεράκου στάθηκε και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ανακαλώντας τις συναντήσεις που είχαν στο παρελθόν.

«Πολύ στενάχωρο όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Εγώ τον γνώρισα όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή. Νομίζω ότι ξέρεις, η φιλία είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν φίλοι, αλλά σίγουρα κάθε φορά ξέρεις που έτσι κάπως ανταμώναμε ήταν πολύ ωραία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήρε τη στάση ζωής του τραγουδιστή: «Αυτό που με γοήτευε πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν ότι χάραξε ένα πολύ δικό του μοναδικό δρόμο. Δεν ένιωθες ότι ανήκε κάπου, αλλά πραγματικά ότι ανήκε σε εκείνον, στον εαυτό του δηλαδή. Τη στήριξε αυτή τη μοναδικότητά του. Είναι έτσι ένα κομμάτι που ήταν πολύ συγκινητικό».