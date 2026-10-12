O Τζεφ Κουνς, o εικαστικός με την διεθνή αναγνώριση και ταυτόχρονα ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους φιλέλληνες που επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο την χώρα μας, λόγω και της φιλίας αλλά και της πνευματικής συγγένειας που απέκτησε, κατά την πάροδο του χρόνου, με τον μαικήνα Δάκη Ιωάννου, αποφάσισε να πουλήσει έργα τέχνης αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την προσωπική του συλλογή στον οίκο δημοπρασιών Christie’s της Νέας Υόρκης μέσα στον επόμενο Νοέμβριο, σύμφωνα και με τους «New York Times».

Ο αμερικανός καλλιτέχνης που ασχολείται με την ποπ κουλτούρα και που το έργο του «Αφροδίτη» του Lespugue, είχε την ευκαιρία πλήθος Ελλήνων να θαυμάσει στην έκθεση που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης τον περασμένο Μάρτιο έβγαλε προς πώληση έναν πολύ σπάνιο έργο του Πικάσο που ανήκει στην προσωπική του συλλογή.

Πρόκειται για το έργο «Le Baiser», έναν πίνακα του 1969 σε αποχρώσεις του γκρι που απεικονίζει ένα παθιασμένο, αν και όχι δυναμικό, φιλί μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, που εκτιμάται ότι θα πιάσει 40 εκατομμύρια δολάρια. Ο εικαστικός είχε αγοράσει τον πίνακα από τον οίκο Sotheby’s το 2008 για 17,4 εκατομμύρια δολάρια, με την σημερινή του αξία σε δολάρια, λόγω των ανατιμήσεων, να φθάνει τα 27,1 εκατομμύρια.

Στην συλλογή του φιλέλληνα εικαστικού που θα πουληθεί στον οίκο Christie’s τον ερχόμενο μήνα συμπεριλαμβάνονται άλλα οκτώ έργα, με θεματικό τίτλο «Ήρωες και Εραστές». Ανάμεσα τους, το έργο του Εντουάρ Μανέ σε χαρτί «Femme au tub».

Ο πίνακας του 16ου αιώνα του ζωγράφου και σχεδιαστή Κορνέλις φαν Χάαρλεμ, που έργα του, με φιλελληνικά θέματα, όπως το «The Wedding of Peleus and Thetis» αλλά και ο πίνακας με την αλληγορική συγκέντρωση των Θεών στην Όλυμπο, βρίσκονται σε βασιλικές η αριστοκρατικές συλλογές της Ευρώπης. Στον εν λόγω πίνακα που πωλείται από την εικαστικό απεικονίζεται ένας άνδρας να παλεύει με έναν ταύρο, μια σκηνή που απηχεί την Αρχαιότητα.

Όπως και ένα ξυλόγλυπτο της Αγίας Αικατερίνης, προστάτιδας των φοιτητών, των ακαδημαϊκών και των ανύπαντρων γυναικών, από τον γλύπτη Τίλμαν Ρίμενσναιντερ , που χρονολογείται στα ύστερα γοτθικά χρόνια. Όπως μάλιστα έχει γίνει γνωστό ο Τζεφ Κουνς είχε δανείσει τον φαν Χάαρλεμ και τον Ρίμενσναιντερ, στο Μητροπολιτικό Μουσείο το 2011 .

Ο Τζεφ Κουνς, που θεωρείται από πολλούς ανθρώπους των Τεχνών ανά τον κόσμο, ως μια μοναδική περίπτωση εικαστικού με διεθνή αναγνώριση και ταυτόχρονα τεράστια έσοδα ήδη κατά την διάρκεια της ζωής του, βρέθηκε στην Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα της χώρας μας, μαζί με τον Ελληνα νονό του πρώτου γιού του, Δάκη Ιωάννου, με τον οποίον πρωτογνωρίστηκαν το 1985, όταν ο επιχειρηματίας αγόρασε το έργο του Κουνς «One Ball Total Equilibrium Tank».

Πολύ πιθανόν το εν λόγω έργο του αμερικανού εικαστικού να παρουσιαστεί και στην ομαδική έκθεση που ετοιμάζει το «DESTE Foundation for Contemporary Art» και που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται έργα από την συλλογή του Έλληνα Μαικήνα και επιχειρηματία και είναι σχεδιασμένη από τον Ιταλό επιμελητή και κριτικό σύγχρονης τέχνης με έδρα τη Νέα Υόρκη, Μασιμιλιάνο Τζιόνι, που διετέλεσε και καλλιτεχνικός διευθυντής στο «New Museum».