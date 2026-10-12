Την αποκατάσταση των σχέσεών του με τη Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιάγκας, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της απομάκρυνσής τους μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος με το περιπολικό.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο τετ α τετ που είχε με την τραγουδίστρια στο πάρτι γενεθλίων του Ηλία Κοκοτού: «Δεν μιλούσα με τη Δέσποινα Βανδή. Γιατί θυμάσαι το θέμα με το περιπολικό πέρσι που είχαμε αναδείξει από την εκπομπή;

Την είχα στεναχωρήσει και γι’ αυτό ακριβώς δεν μιλούσαμε. Δεν είχαμε βρεθεί βέβαια για να μιλήσουμε είναι η αλήθεια, αλλά δεν μιλούσαμε. Είχαν παγώσει οι σχέσεις μας και χθες… Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν έχω βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με τη Δέσποινα. Ακόμα και τότε είχα πει ότι η Δέσποινα δεν φταίει σε τίποτα. Το είχα πει εκατό φορές.



Είχα πει ότι η αστυνομία έκανε λάθος τότε και η Δέσποινα που δεν ήθελε να ξέρει, μπήκε μέσα. Όμως αυτό που μένει γύρω γύρω είναι ότι ο Λιάγκας τα έβαλε με τη Βανδή. Κανείς δε θα πει την αλήθεια ότι ο Λιάγκας τα έβαλε με την αστυνομία. Η Βανδή ήταν μια παράπλευρη απώλεια. Κακώς όμως η Βανδή στοχοποιήθηκε. Και επειδή το ‘ξερα ίσως ότι θα γίνει αυτό, κακώς έπαιξα το θέμα. Το δέχομαι. Έτσι; Δεν στοχοποίησα ποτέ τη Δέσποινα. Μα δεν πουλάει ο Λιάγκας τα έβαλε με την αστυνομία».

Η εκτίμηση, η φιλία και η αναφορά στον Βασίλη Μπισμπίκη

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε πως η εκτίμηση ανάμεσά τους παρέμεινε ανεπαφές παρά την απόσταση: «Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όταν δύο άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολύ παρέα, έχουν συνυπάρξει τηλεοπτικά 4 – 5 φορές, έχουν βρεθεί και έξω αρκετές φορές και έχουν υπάρξει φίλοι, όχι κολλητοί, αλλά φίλοι και με εκτίμηση, κάποια στιγμή όταν φεύγει τα βρίσκουν. Και θέλω να πω ότι η Δέσποινα ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων που παρότι δεν κάνω καθημερινή παρέα μαζί τους, την εκτιμώ πάνω από όλα και την αγαπώ πολύ. Και χθες το λήξαμε».

Τέλος, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη στάση που είχε κρατήσει η εκπομπή του σε παλαιότερη υπόθεση που αφορούσε τον σύντροφό της: «Νομίζω ότι έχει εκτιμηθεί και το γεγονός ότι όταν όλη η Ελλάδα σταύρωνε τον Μπισμπίκη από αυτή εδώ την εκπομπή, παίρνοντας μια αντιδημοφιλή στάση τότε είπαμε εντάξει, δεν είναι ο πρώτος και ο τελευταίος που μπορεί να έχει πιει ένα ποτηράκι παραπάνω και να πάρει παραμάζωμα τρία αυτά. Λάθος όλη η υπόθεση».