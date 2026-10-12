Σε αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της οικονομικής διαμάχης ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα προχωρούν άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε η οριστική ρήξη μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται στην εκπομπή «Live News», η πλευρά της ερμηνεύτριας υποστηρίζει πως ο συνθέτης προέβαλε υπέρογκες αξιώσεις: «Η πραγματικότητα είναι ότι απολύτως εκβιαστικά ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ενώ είχε ήδη λάβει περίπου 700.000 ευρώ από την εταιρία παραγωγής σε διάστημα περίπου 4 μηνών πριν από τη συναυλία.

Πέρα από αυτά τα χρήματα, η παραγωγή κατέβαλε ως προκαταβολή και 250.000 ευρώ στην εταιρία αυτοδιαχείρισης για τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτά φτάνουν ήδη το 1 εκατομμύριο. Και ζήτησε εκβιαστικά επιπλέον 1,5 εκατομμύριο».

Από την ίδια πλευρά τονίζεται πως η ουσία της διαφωνίας εστιάζει στον τρόπο διεκδίκησης των χρημάτων, αναφέροντας: «Η Άννα Βίσση δεν πήρε ούτε ευρώ. Αν ζητούσε όμορφα αυτά τα χρήματα ο Καρβέλας, ο κύριος Κούστας θα του τα έδινε γιατί είναι γενναιόδωρος άνθρωπος και εκτιμά το έργο των δημιουργών.

Ο κύριος Κούστας είναι καλλιτεχνική φύση και γι’ αυτό θέλησε να ασχοληθεί με αυτό τον τομέα της επιχειρηματικότητας, με το Αθηνών Αρένα. Και η εν λόγω συναυλία δεν ήταν για να βγάλει χρήματα. Ήταν για να δείξει ότι στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν μεγάλα έργα. Ό,τι και να ζητούσε ο Νίκος Καρβέλας θα το είχε. Όχι όμως με εκβιασμό».

Η διαμάχη για τα πνευματικά δικαιώματα και η επόμενη μέρα

Στον αντίποδα, ο Νίκος Καρβέλας υποστηρίζει πως ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά ότι δεν θα πληρωθεί, κάνοντας λόγο για προσβλητική συμπεριφορά από την εταιρεία παραγωγής. Ωστόσο, το περιβάλλον της τραγουδίστριας επιμένει: «Kανένας δεν τον έβγαλε από τα πράγματα.

Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι άνθρωπος που θα τον βάλει κάποιος στη θέση του. Η Άννα είχε πάντοτε μία τεράστια αγκαλιά για τον Καρβέλα και το ίδιο και ο Γιάννης με τη Δήμητρα Κούστα. Κανείς δεν μιλάει για το ότι η Άννα Βίσση ήταν θύμα εκβιασμού. Το θέμα μας δεν είναι το 1,5 εκατομμύριο αλλά το εκβιαστικό του πράγματος. Αυτό το κάνουν άνθρωποι που θέλουν να χειραγωγούν».

Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η διαχείριση του ρεπερτορίου στις μελλοντικές εμφανίσεις, με το περιβάλλον της ερμηνεύτριας να σημειώνει: «Το γεγονός ότι από εδώ και πέρα ο Νίκος Καρβέλας παίρνει τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του, σημαίνει ότι θα ζητάει ό,τι αμοιβή θέλει. Γίνεται αμέσως ελεύθερη αγορά.

Η Άννα Βίσση προς το παρόν δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάποια συναυλία και το νυχτερινό μαγαζί ήταν να ανοίξει ούτως η άλλως πολύ αργότερα. Επομένως δεν την βιάζει κάτι. Όταν όμως έρθει εκείνη η ώρα και δεν θα μπορεί να πει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, γιατί ίσως να μην της δοθεί άδεια, τότε θα υπάρξουν άλλοι δρόμοι.

Δεν είναι όμως εύκολο και στα δικαστήρια αν πάνε να βγει απόφαση που να λέει δεν θα ξαναπείς τα τραγούδια όταν το 90% των τραγουδιών της είναι του Νίκου Καρβέλα. Το πόσο θα πληρώσει για να τα ξαναπεί είναι το θέμα».