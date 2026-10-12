Τη συνειδητή επιλογή του να απομακρυνθεί από τις σχολιαστικές εκπομπές τύπου «Καλό μεσημεράκι» εξήγησε ο Νίκος Μουτσινάς, μιλώντας στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.

Φιλοξενούμενος της Σίσσυς Χρηστίδου, ο παρουσιαστής περιέγραψε τη δική του οπτική για την εικόνα των μέσων ενημέρωσης: «Έχω επιλέξει να ζήσω! Έχω αποφασίσει να μη ζω την πραγματικότητα που δημιουργείται, η οποία είναι κάτι ζοφερό. Δεν μπορώ να πάρω μέρος στο ζοφερό. Γίνεται ένας συντονισμός απέραντης μαυρίλας από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Ποτέ μου δεν έβλεπα τηλεόραση. Επίσης και η λέξη ενημέρωση δεν μου αρέσει πια».

Παράλληλα, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται τα θέματα της επικαιρότητας και της lifestyle ειδησεογραφίας: «Στην παρέα μου, με το που ξεκινάει μια κουβέντα για Μαζωνάκη ή για Βίσση – Καρβέλα, εγώ την κόβω κατευθείαν. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου, πόσο να το αναλύσεις; Και για το κουτσομπολιό να το κάνουμε και να περάσουμε καλά, αλλά πόσο κουτσομπολιό να κάνω; Αυτή τη στιγμή με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται ένας θάνατος με μια οικονομική δυστοκία. Δεν μπορεί τώρα να ασχολείται όλη η Ελλάδα με το τι συνέβη στην κυρία Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορώ…».

Το Lingo και το σχέδιο για μόνιμη εγκατάσταση στην Ουγκάντα

Σχετικά με την επιστροφή του στις οθόνες, ο Νίκος Μουτσινάς αναφέρθηκε στην παρουσίαση του παιχνιδιού Lingo: «Με το Lingo βρήκα έναν τρόπο να έχω σχέση με την τηλεόραση, χωρίς βαβούρα. Βρήκα μια καινούργια σχέση με την τηλεόραση που είναι ωραία, είναι ένα μικρό… πλανητάκι!».

Στη συνέχεια της συζήτησης, αποκάλυψε το πλάνο του να μετακομίσει εκτός Ελλάδας: «Θα γινόμουν μετανάστης! Θα ήθελα να φύγω και να πάω να ζήσω στην Ουγκάντα. Θα το κάνω κάποια στιγμή, θα πάω να μείνω μόνιμα. Είναι πολύ ωραία στην Ουγκάντα. Ο στόχος μου, γιατί όντως έκατσα κι έψαξα και ρώτησα εκεί πέρα ανθρώπους, είναι να κάνω ένα ξενοδοχείο. Να κάθομαι εκεί κάποιους μήνες, να κάνω ταξίδια και να είμαι ευτυχισμένος».