Η Άννα Βίσση αναδημοσίευσε βίντεο με το τραγούδι «Κόντρα» εν μέσω της δημόσιας αντιπαράθεσης με τον Νίκο Καρβέλα, με τον οποίο συνεργάστηκε επί δεκαετίες. Το απόσπασμα, που ανέβηκε στο TikTok τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, δείχνει κόσμο να διασκεδάζει υπό τους ήχους του κομματιού.

Η τραγουδίστρια έκανε repost τη δημοσίευση του λογαριασμού «Uni.verse.party», η οποία συνοδευόταν από τη φράση: «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα».

https://www.tiktok.com/@uni.verse.party/video/7694731957648788758?lang=en

Η κίνησή της έρχεται ενώ η διαμάχη γύρω από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και τη σχέση της με τον πρώην μουσικό συνεργάτη της εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξετάζει τα έσοδα και τα έξοδα της συναυλίας, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα.

Η αναδημοσίευση της Άννας Βίσση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram

Το τραγούδι του 2008 που δεν έγραψε ο Νίκος Καρβέλας

Το «Κόντρα» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Απαγορευμένο» της Άννας Βίσση, που κυκλοφόρησε το 2008. Τους στίχους υπογράφει η Μυρτώ Κοντοβά, ενώ τη μουσική έχει γράψει ο Dan Wilson.

Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί μία από τις γνωστές ηχογραφήσεις της Βίσση που δεν έχουν δημιουργική υπογραφή του Καρβέλα, σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της δισκογραφίας που είχαν διαμορφώσει μαζί.