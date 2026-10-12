Η Δώρα Παντέλη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», όπου μίλησε για την προσωπική της ζωή.

Η αθλητικογράφος και ο Γιάννης Μεραμβελιωτάκης παντρεύτηκαν στις 25 Ιουλίου και βάπτισαν τον γιο τους τον Αύγουστο στην στην Πάρο. «Δεν χάρηκα τον γάμο μου, γιατί είχα πολύ άγχος με την προετοιμασία και ήθελα να είναι όλα τέλεια. Ακόμα και όταν έφτασα στην εκκλησία είχα άγχος να είναι όλα εντάξει», παραδέχτηκε η ίδια.

«Δεν ζηλεύει τόσο. Ο άντρας μου είναι όμορφος. Το λέω, μου αρέσει πολύ, τον ζηλεύω πάρα πολύ, το ξέρει κιόλας. Τον ζηλεύω με μέτρο. Η ζήλια είναι ωραία πράγμα, αλλά με μέτρο. Δείχνει και ένα μικρό ενδιαφέρον. Η δουλειά που κάνω νομίζω ότι δεν τον ενοχλεί. Του αρέσει κιόλας, με θαυμάζει, έρχεται στο γήπεδο όποτε μπορεί και μου λέει “δεν έρχομαι για να δω το παιχνίδι, αλλά για να δω εσένα, να σε καμαρώσω”. Είναι πολύ υποστηρικτικός», συμπλήρωσε στη συνέχεια για τον σύζυγό της.