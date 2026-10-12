H Μαρία Ιωαννίδου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», όπου ανέφερε ότι δεν της άρεσε που η Άννα Βίσση για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ συνεργάστηκε με χορευτές και χορογράφους από το εξωτερικό. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο της χορογράφου καθώς έχει μεγάλη εμπειρία.

«Δεν μου άρεσε πολύ που πήρε ξένους χορευτές και χορογράφους. Θα μπορούσα να την έχω χορογραφήσει εγώ. Έχω τεράστια πείρα, έχω χορογραφήσει, έχω κάνει χορογραφίες. Είχα το μπαλέτο το δικό μου. Βεβαίως θα μπορούσα και θα ήθελα», σημείωσε η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία είχε την ίδια άποψη με τον Τάσο Ξιαρχό που ανέδειξε το ίδιο θέμα.

Όσο για την ηλικία της, η Μαρία Ιωαννίδου δεν θέλησε να την αποκαλύψει. «Είμαι λίγο πιο κάτω από 70 ετών», σημείωσε.