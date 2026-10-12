Μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την πικρία της για την περίοδο που βρισκόταν υπό δικαστική επιτροπεία, ενώ εξαπέλυσε αιχμές κατά των γονιών της, Τζέιμι Σπίαρς και Λιν Σπίαρς.

Η 44χρονη ποπ σταρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται φορώντας μαύρα δαντελένια εσώρουχα και ψηλές δερμάτινες μπότες, συνοδεύοντάς το με ένα μακροσκελές μήνυμα για όσα βίωσε τα προηγούμενα χρόνια. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στους περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, της είχαν επιβληθεί, εξηγώντας ότι παρά το γεγονός πως εργαζόταν επτά ημέρες την εβδομάδα επί 15 χρόνια, δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει ακόμη και απλές αποφάσεις για την προσωπική της ζωή.

Britney Spears strips down to her lingerie and admits she’s still ‘bitter’ over conservatorship as she lashes out at her parents https://t.co/GQiFWj18DT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2026

Παράλληλα, όπως σημειώνει η Daily Mail, μίλησε για τα σχόλια που έχει δεχτεί σχετικά με την ψυχική της κατάσταση, τονίζοντας πως εξακολουθεί να αισθάνεται αδικημένη από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε.

Το ξέσπασμα κατά των γονιών της και η εξομολόγηση για τα χρόνια της επιτροπείας

Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς περιέγραψε τον εαυτό της ως ένα γλυκό και αθώο κορίτσι, που κάποτε ήταν διάσημο και πίστευε όλα όσα του έλεγαν. Η τραγουδίστρια υποστήριξε πως οι γονείς της είχαν αναλάβει τον έλεγχο σημαντικών πτυχών της ζωής της, στερώντας της, όπως αναφέρει, τη δυνατότητα να εκφράζει ελεύθερα τη δημιουργικότητα και τις σκέψεις της. «Όταν το όνομά μου αποκτά σημασία, τότε είναι που οι άνθρωποι παίρνουν τον έλεγχο, όπως έκαναν η μαμά και ο μπαμπάς μου για 15 χρόνια», έγραψε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι αυτό που την πλήγωσε περισσότερο ήταν ο περιορισμός της προσωπικής της ελευθερίας και η αίσθηση ότι δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. «Ναι, είμαι πικραμένη. Για όλες τις ώρες, τα δευτερόλεπτα, τον χρόνο που πέρασε και για το γεγονός ότι βαθιά μέσα μου γνώριζα τις δυνατότητές μου ως γυναίκα», ανέφερε.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρά το εξαντλητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, δεν μπορούσε να ταξιδέψει ελεύθερα για να συναντήσει τους ανθρώπους που αγαπούσε. «Δεν μπορούσα ούτε να πάρω ένα αεροπλάνο για να συναντήσω έναν φίλο μου, ενώ εργαζόμουν επτά ημέρες την εβδομάδα για 15 χρόνια», σημείωσε.

Μάλιστα, προχώρησε σε μια ακόμη αποκάλυψη, υποστηρίζοντας ότι μόλις πριν από πέντε χρόνια κατάφερε να κρατήσει για πρώτη φορά στα χέρια της ένα χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου. «Και μόλις πριν από πέντε χρόνια μπόρεσα να κρατήσω το πρώτο μου χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου. Και οι άνθρωποι κάθονται και λένε με κάθε σοβαρότητα ότι εγώ είμαι η τρελή», έγραψε με εμφανή αγανάκτηση.

Η ίδια αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί δημόσια, δηλώνοντας ότι η διαφορετική της σκέψη και η ιδιαίτερη προσωπικότητά της δεν θα έπρεπε να αποτελούν λόγο για να την κρίνουν οι άλλοι. Στο ίδιο μήνυμα, η τραγουδίστρια μίλησε και για τις στιγμές μοναξιάς που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι έχει πραγματοποιήσει πολλά ταξίδια χωρίς συντροφιά.

Όπως εξήγησε, τα τελευταία έξι χρόνια ταξίδευε συχνά μόνη της, με εξαίρεση ένα ταξίδι που πραγματοποίησε με φίλο της, γεγονός που την έκανε να αναρωτηθεί αν αυτή η απομόνωση της έκανε καλό. Ωστόσο, κατέληξε πως θέλει πλέον να σταματήσει να αμφισβητεί τον εαυτό της και να ακολουθήσει τις δικές της επιθυμίες. «Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είπα ότι θα σταματήσω να αμφισβητώ τον εαυτό μου και θα αφήσω τα πόδια και το πνεύμα μου να με καθοδηγήσουν», έγραψε.

Η δύσκολη περίοδος της δικαστικής επιτροπείας και οι πρόσφατες περιπέτειές της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τέθηκε υπό δικαστική επιτροπεία τον Φεβρουάριο του 2008, έπειτα από μια περίοδο έντονης δημοσιότητας γύρω από την προσωπική της ζωή και τις νοσηλείες της.

Για σχεδόν 14 χρόνια, σημαντικές αποφάσεις που αφορούσαν τα οικονομικά, την καριέρα και την προσωπική της ζωή βρίσκονταν υπό τον έλεγχο τρίτων, με τον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς, να έχει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των υποθέσεών της. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη νομική διαδικασία ήταν απαραίτητη για την προστασία της κόρης του, ωστόσο η τραγουδίστρια έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την επιτροπεία καταχρηστική.

Η δικαστική επιτροπεία τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2021, έπειτα από μια μακρά δικαστική διαμάχη και το διεθνές κίνημα υποστήριξης «Free Britney». Έκτοτε, η σχέση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με την οικογένειά της παραμένει δύσκολη, με την ίδια να εκφράζει συχνά δημόσια τα παράπονά της για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.