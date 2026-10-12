Ο Μάικλ Ντάγκλας δήλωσε ότι μάλλον είναι καλύτερα που η σύζυγός του, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, δεν επιθυμεί να διαβάσει τα νέα του απομνημονεύματα.

Ο βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο σόου «Jimmy Kimmel Live» και ρωτήθηκε για τη συνέντευξη που είχε δώσει νωρίτερα την ίδια μέρα η σύζυγός του στην εκπομπή «Today».

Η Κάθριν Ζέτα -Τζόουνς σε συνέντευξη αποκάλυψε ότι δεν είχε «καμία πρόθεση» να διαβάσει το βιβλίο του, στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου γάμου του, πριν από 40 χρόνια.

«Αναρωτιόμουν αν θεωρείς ότι αυτό είναι το καλύτερο», ρώτησε ο Τζίμι Κίμελ με τον Μάικλ Ντάγκλας να απαντά γελώντας: «Ω, ναι». «Κοιτάξτε, εννοώ ότι έχουμε διαφορά ηλικίας 25 ετών», εξήγησε ο Μάικλ Ντάγκλας.

«Άνοιξα τα χαρτιά μου, αναφέρθηκα στο βιβλίο και αποκάλυψα το γεγονός ότι είχαμε δεσμό με την Κάθλιν Τέρνερ όταν γυρίζαμε την ταινία “Κυνηγώντας το Πράσινο Διαμάντι”. Η Κάθριν ήταν επτά ετών τότε και θα γνώριζε τον μελλοντικό της σύζυγο μόλις 25 χρόνια αργότερα», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Νομίζω ότι έπρεπε να αποδεχτεί το γεγονός πως, με μια τέτοια διαφορά ηλικίας, μπορεί να είχα ζήσει μια ολόκληρη ζωή προτού καν τη συναντήσω για πρώτη φορά», ανέφερε.

Στο βιβλίο «One Helluva Ride» ο Μάικλ Ντάγκλας, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρεται στον σύντομο χωρισμό του από τη Ζέτα-Τζόουνς το 2013, έπειτα από 13 χρόνια γάμου, δηλώνοντας ότι «δεν έχασε ποτέ την ελπίδα πως θα τα ξαναβρούν».