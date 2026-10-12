Συνεχίζει να απασχολεί έντονα την επικαιρότητα η άνευ προηγουμένου κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, με την τραγουδίστρια και τον μουσικοσυνθέτη να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο γνωστός συνθέτης, που φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο εκτεταμένου φορολογικού ελέγχου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως και η απόλυτη Ελληνίδα σταρ, τις προηγούμενες ημέρες δέχτηκε την «επίσκεψη» ελεγκτών στο σπίτι του.

Η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, επικαλούμενη πληροφορίες του Action 24, παρουσίασε σήμερα το πρωί τους διαλόγους που φέρεται να εκτυλίχθηκαν ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, κατά την προσπάθειά τους να του επιδώσουν εντολή φορολογικού ελέγχου.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, ο μουσικοσυνθέτης αντέδρασε στην παρουσία τους, ζητώντας επανειλημμένα να αποχωρήσουν.

Αρχικά, σύμφωνα με την εκπομπή, οι ελεγκτές ενημέρωσαν τον Νίκο Καρβέλα για την ιδιότητά τους και την εντολή ελέγχου.

Ελεγκτής ΑΑΔΕ: «Κύριε Καρβέλα είμαστε από την ΑΑΔΕ και θέλουμε να σας επιδώσουμε μία κλήση για έλεγχο».

Νίκος Καρβέλας: «Μην με παρενοχλείτε. Μην με παρενοχλείτε».

Στη συνέχεια, οι ελεγκτές διευκρίνισαν ότι ήθελαν απλώς να του κοινοποιήσουν το σχετικό έγγραφο.

Ελεγκτής ΑΑΔΕ: «Εμείς απλά θέλουμε να σας κοινοποιήσουμε μία εντολή για φορολογικό έλεγχο».

Νίκος Καρβέλας: «Μην με ενοχλείτε. Δεν παραλαμβάνω τίποτα. Σας παρακαλώ να φύγετε».

Νίκος Καρβέλας: «Αυτό που κάνετε είναι παρενόχληση, φύγετε τώρα!».

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του Mega, Ιωάννα Μάνδρου, «δεν έγινε καβγάς. Δεν δέχτηκε να πάρει το χαρτί. Το κοινοποίησαν και θα δούμε τι θα βγάλει ο έλεγχος».

Υπενθυμίζεται ότι το περιβάλλον του Νίκου Καρβέλα, μέσω της εκπομπής «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, διέψευσε τα περί επεισοδίου με το κλιμάκιο της ΑΑΔΕ.

«Επιδόθηκε την Παρασκευή από την ΑΑΔΕ πρόσκληση για την προσκόμιση των φορολογικών βιβλίων του Νίκου Καρβέλα. Η διαδικασία έχει δρομολογηθεί και ο λογιστής του πρόκειται να προσκομίσει τα στοιχεία τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες αρχές. Ο Νίκος Καρβέλας δηλώνει ότι είναι διαθέσιμος σε οποιονδήποτε οικονομικό έλεγχο, καθώς έχουν εκδοθεί όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις συναυλίες. Κανένα επεισόδιο και καμία ένταση δεν υπήρξε στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα με τους ελεγκτές κατά την επίδοση του εγγράφου», ανέφεραν χαρακτηριστικά άνθρωποι από το περιβάλλον του.