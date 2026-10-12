Συνεχίζεται η αντιπαράθεση της Κέλι Κλάρκσον με το κατάστημα Art of Play στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μετά την καταγγελία της τραγουδίστριας ότι οι υπεύθυνοι την αντιμετώπισαν σαν να μην μπορούσε να αγοράσει ένα αντικείμενο που της είχε κινήσει το ενδιαφέρον. Η επιχείρηση έδωσε τη δική της εκδοχή για το περιστατικό μέσω Instagram, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν ήταν προς πώληση, όμως η Κλάρκσον αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την ότι διαστρεβλώνει τα γεγονότα.

Την Κυριακή, το Art of Play δημοσίευσε μια εξήγηση για το συμβάν, αναφέροντας ότι η τραγουδίστρια επισκέφθηκε το κατάστημα την προηγούμενη ημέρα και ρώτησε αν μπορούσε να αγοράσει τη Molly, ένα μοναδικό μηχανικό πουλί που τραγουδά και χορεύει και αποτελεί μέρος των μαγικών παραστάσεων που φιλοξενούνται στον χώρο.

«Η Molly είναι μόνιμα στερεωμένη στον τοίχο και δεν πωλείται», ανέφερε η επιχείρηση στην ανάρτησή της, σύμφωνα με το δημοσίευμα του pagesix. Η απάντηση της Κλάρκσον στο X δεν άργησε να έρθει. Μέσα σε λίγες ώρες, αμφισβήτησε ευθέως την εκδοχή του καταστήματος, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση που είχε με τους υπευθύνους ήταν εντελώς διαφορετική.

«Ωραία, ωραία. Σίγουρα δεν ήταν προς πώληση. Αυτή θα είναι η εκδοχή που θα υποστηρίξει το Art of Play», έγραψε ειρωνικά.

Cool, cool. Sure, it wasn’t for sale. That’s the narrative Art of Play is gonna go with 👍 so the whole conversation we had when I asked you if it was for sale whilst pointing to the price tag hanging on the wall with the title Singing Bird didn’t happen as you elevator eyed me saying in a condescending tone “yes, it’s for sale but it costs 15,000 dollars so if you’d like me to find something comparable for you I can.” That all never happened and now it’s not for sale. Okay, cool. So you’re not only rude, you’re also a liar. Got it ✅ And by the way, I obviously support small businesses because I was literally at a small business trying to purchase things. I love small businesses and know they are important and I always support them, but you don’t get a free pass to treat people less than in your store just because you are a small business. It’s not that hard to be kind. I never blast people but you my friend were an exception. Your store is really cool. Unfortunately, you aren’t. — Kelly Clarkson (@kellyclarkson) October 11, 2026

Στη συνέχεια περιέγραψε τι, σύμφωνα με την ίδια, είχε συμβεί. Όπως υποστήριξε, είχε δείξει μια ετικέτα με την τιμή που ήταν κρεμασμένη στον τοίχο και ρώτησε αν το αντικείμενο πωλείται. Τότε, σύμφωνα με την τραγουδίστρια, ο υπάλληλος την κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω και της απάντησε με συγκαταβατικό ύφος ότι μπορούσε να το αγοράσει, αλλά κόστιζε 15.000 δολάρια. Όπως πρόσθεσε, ο ίδιος προσφέρθηκε να της βρει κάτι αντίστοιχο, εάν το επιθυμούσε.

«Όλα αυτά δεν συνέβησαν ποτέ και τώρα ξαφνικά δεν πωλείται. Εντάξει, ωραία. Άρα δεν είστε μόνο αγενείς, αλλά και ψεύτες. Κατάλαβα», έγραψε χαρακτηριστικά η Κλάρκσον. Η τραγουδίστρια σχολίασε επίσης την αντίδραση των ιδιοκτητών, οι οποίοι είχαν αναφέρει στην ανάρτησή τους ότι δέχτηκαν ξαφνικά επίθεση από οκτώ εκατομμύρια ανθρώπους και ότι η κατάσταση ήταν μια «σουρεαλιστική εμπειρία», λόγω των αντιδράσεων των θαυμαστών της.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι υποστηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας πως βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα ακριβώς επειδή ήθελε να αγοράσει προϊόντα. Ωστόσο, τόνισε ότι το γεγονός πως μια επιχείρηση είναι μικρή δεν δικαιολογεί την αγενή συμπεριφορά προς τους πελάτες. «Δεν είναι τόσο δύσκολο να είσαι ευγενικός. Δεν επιτίθεμαι ποτέ δημόσια σε ανθρώπους, αλλά εσύ, φίλε μου, αποτέλεσες εξαίρεση», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι το κατάστημα είναι ενδιαφέρον, αλλά έκανε σαφή τη διάκριση ανάμεσα στον χώρο και στους ανθρώπους του: «Το κατάστημά σας είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Δυστυχώς, εσείς δεν είστε».

Η διαμάχη ξεκίνησε το Σάββατο, όταν η Κλάρκσον περιέγραψε για πρώτη φορά την αρνητική εμπειρία της, συγκρίνοντάς τη με τη σκηνή από την ταινία «Pretty Woman», στην οποία η Τζούλια Ρόμπερτς υποδύεται μια γυναίκα που αντιμετωπίζεται υποτιμητικά σε κατάστημα.

«Οδήγησα μέχρι το Μπρούκλιν για να επισκεφτώ αυτό το κατάστημα, που μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρον, και είχα στο μυαλό μου να αγοράσω μερικά πράγματα. Κυριολεκτικά με κοίταξαν σαν να μην είχα την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσω και μου είπαν ότι θα μπορούσαν να μου βρουν κάτι αντίστοιχο», έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος έχασε μια μεγάλη πώληση.

Παράλληλα, κάλεσε τους 8,8 εκατομμύρια ακολούθους της να επισκεφθούν το Art of Play, εφόσον ήθελαν να βιώσουν μια εμπειρία σαν εκείνη της ηρωίδας του «Pretty Woman».

Από την πλευρά του, το κατάστημα ανέφερε ότι όλοι οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι, είτε σκοπεύουν να αγοράσουν κάτι είτε θέλουν απλώς να περιηγηθούν στον χώρο, σημειώνοντας ότι πολλοί περνούν ακόμα και ώρες παίζοντας με τα παιχνίδια, τους γρίφους και τα υπόλοιπα προϊόντα του.