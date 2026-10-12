Μια απρόσμενη παρουσία έκλεψε τις εντυπώσεις στον γάμο της Τζένιφερ Μέγιερ με τον Τζέφρι Ογκουνλέσι, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στη Χαβάη.

Ο πρώην σύζυγος της γνωστής σχεδιάστριας κοσμημάτων, Τόμπι Μαγκουάιρ, όχι μόνο παρευρέθηκε στην τελετή, αλλά ανέλαβε και να παντρέψει το ζευγάρι, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επίσημη έκδοση του διαζυγίου τους, όπως σημειώνει το People.

Ο 51χρονος ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Spider-Man», διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την 49χρονη πρώην σύζυγό του, παρά τον χωρισμό τους πριν από δέκα χρόνια. Μάλιστα, η συμμετοχή του σε μια τόσο σημαντική στιγμή της προσωπικής της ζωής επιβεβαίωσε τον ιδιαίτερο δεσμό που εξακολουθούν να έχουν.

Ο λαμπερός γάμος στη Χαβάη και οι διάσημοι καλεσμένοι

Η Τζένιφερ Μέγιερ και ο Τζέφρι Ογκουνλέσι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στο πολυτελές ξενοδοχείο Four Seasons Resort Lanai στη Χαβάη, παρουσία συγγενών, φίλων και πολλών διάσημων προσωπικοτήτων.

Ο Τζέφρι Ογκουνλέσι είναι γιος του Νιγηριανού δισεκατομμυριούχου δικηγόρου και επενδυτικού τραπεζίτη Αντεμπάγιο Ογκουνλέσι, ενώ δραστηριοποιείται και ο ίδιος στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας The Ogunlesi Group, η οποία ασχολείται με τη διαχείριση και εκπροσώπηση καλλιτεχνών.

Στον γάμο έδωσαν το «παρών» αρκετά γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων η Κόρτνεϊ Κοξ και η Ρέιτσελ Ζόι. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν επίσης ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τη σύντροφό του, Βιτόρια Τσερέτι, καθώς και ο Τζεφ Μπέζος με τη σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος.

Ξεχωριστή θέση στην τελετή είχαν και τα τρία παιδιά της νύφης. Η Τζένιφερ Μέγιερ έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον Τόμπι Μαγκουάιρ, τη 19χρονη Ρούμπι Σουίτχαρτ Μαγκουάιρ και τον 17χρονο Ότις Τομπάιας Μαγκουάιρ, ενώ μέσα στο 2026 απέκτησε ακόμη μία κόρη με τον Τζέφρι Ογκουνλέσι.

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του τον Αύγουστο του 2024, με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων να δημοσιεύει στο Instagram μια φωτογραφία τους από ρομαντικό δείπνο, στην οποία φορούσε ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Η ανάρτηση είχε συγκεντρώσει δεκάδες ευχές από διάσημους φίλους της, ανάμεσά τους η Τζένιφερ Γκάρνερ, η Κέιτ Χάντσον, η Βανέσα Μπράιαντ, η Κέλι Ρόουλαντ και η Πάρις Χίλτον.

Το διαζύγιο ύστερα από δέκα χρόνια και η ιδιαίτερη σχέση με τον Τόμπι Μαγκουάιρ

Η Τζένιφερ Μέγιερ και ο Τόμπι Μαγκουάιρ παντρεύτηκαν το 2007, ωστόσο το 2016 αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου.

Παρά τον χωρισμό τους, η διαδικασία του διαζυγίου τους ολοκληρώθηκε ως προς τη λύση του γάμου στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους και έξι χρόνια αφότου κατατέθηκε η σχετική αίτηση.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, λίγες εβδομάδες πριν από τον νέο γάμο της σχεδιάστριας κοσμημάτων, δεν φαίνεται να επηρέασε τη στενή σχέση που έχουν διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η Τζένιφερ Μέγιερ έχει μιλήσει πολλές φορές με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πρώην σύζυγό της, εξηγώντας πως έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια ισορροπημένη οικογενειακή καθημερινότητα, στην οποία συμμετέχει και ο νέος της σύντροφος.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «People», τον Μάιο του 2026, είχε αναφερθεί στη σχέση των δύο ανδρών και στον τρόπο με τον οποίο έχουν καταφέρει να συνυπάρχουν αρμονικά. «Ταξιδεύουμε όλοι μαζί. Περνάμε μαζί όλες τις γιορτές. Γιορτάζουμε μαζί όλα τα γενέθλια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, είχε εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για τον Τόμπι Μαγκουάιρ, τόσο ως πατέρα όσο και ως πρώην σύζυγο. «Είναι ένας καταπληκτικός πατέρας. Είναι ένας καταπληκτικός πρώην σύζυγος. Και ο Τζεφ τον αγαπάει και εκείνος αγαπάει τον Τζεφ. Έτσι, όλα λειτουργούν», είχε αναφέρει.

Η Τζένιφερ Μέγιερ και ο Τζέφρι Ογκουνλέσι συνδέθηκαν για πρώτη φορά ως ζευγάρι το καλοκαίρι του 2023, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση στο φιλανθρωπικό γκαλά Baby2Baby.

Τον Ιούνιο του 2026, η σχεδιάστρια κοσμημάτων επιβεβαίωσε δημόσια τη γέννηση της κόρης τους μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα, γράφοντας: «Ένας τέλειος μήνας με το τέλειο κοριτσάκι μας. Σε αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Ο γάμος στη Χαβάη σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του ζευγαριού, με την παρουσία και τον ξεχωριστό ρόλο του Τόμπι Μαγκουάιρ να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της τελετής.