Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ στηρίζουν ο ένας τον άλλον μετά την απώλεια του γιου τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Το 60χρονο μοντέλο και ηθοποιός και ο 64χρονος επιχειρηματίας πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά τον θάνατο του 27χρονου Πρίσλεϊ.

Η Κρόφορντ και ο Ράντε, οι οποίοι έχουν επίσης μία κόρη, την Κάια Γκέρμπερ, φωτογραφήθηκαν να περπατούν μαζί στην παραλία Ζούμα, στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, κρατιόταν χέρι χέρι και απέφυγε να τραβήξει την προσοχή κατά τη διάρκεια της πρωινής του βόλτας.

Ο Πρίσλεϊ πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα αρχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με ηχογραφήσεις που εξασφάλισε το People, στις 9:35 το πρωί της ίδιας ημέρας έγινε κλήση στην αστυνομία της Σάντα Μόνικα για «περιστατικό καρδιακής ανακοπής». Σε άλλη κλήση αναφέρθηκε ότι οι πρώτες βοήθειες κατευθύνονταν στη συγκεκριμένη διεύθυνση για «περιστατικό υπερβολικής δόσης».

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, το αστυνομικό τμήμα της Σάντα Μόνικα ανέφερε ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Πρίσλεϊ νεκρό κατά την άφιξή τους στο κέντρο αποκατάστασης. Οι Αρχές πρόσθεσαν ότι οι αστυνομικοί του αρμόδιου τμήματος διερευνούσαν τον θάνατό του ως πιθανή υπερβολική δόση, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας».

Η επίσημη αιτία και ο τρόπος θανάτου θα καθοριστούν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Πρίσλεϊ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και την κατάχρηση ουσιών, τόσο σε δημόσιες εμφανίσεις του όσο και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άνθρωπος του περιβάλλοντός τους είχε αποκαλύψει παλαιότερα ότι «η Κρόφορντ και ο Ράντε πέρασαν χρόνια προσπαθώντας να βοηθήσουν τον γιο τους να λάβει θεραπεία», συμπεριλαμβανομένης της ψυχοθεραπείας, προγραμμάτων αποκατάστασης με νοσηλεία και χωρίς νοσηλεία, καθώς και πολλών διαφορετικών εναλλακτικών θεραπειών.

Οι γονείς του ήταν σταθερά παρόντες στη ζωή του γιου τους. «Δεν πρόκειται για μια περίπτωση δύο απόντων γονέων του Χόλιγουντ», ανέφερε άλλη πηγή. «Η Σίντι και ο Ράντε δεν θα μπορούσαν να είναι πιο υποστηρικτικοί απέναντι στον Πρίσλεϊ. Ήταν πάντα δίπλα του και έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τον βοηθήσουν. Η οικογένεια ήταν ανέκαθεν εξαιρετικά δεμένη και ο Πρίσλεϊ ήταν βαθιά αγαπητός».

Ένα πρόσωπο από το περιβάλλον της 25χρονης Κάια δήλωσε ότι η οικογένεια βρισκόταν σε κατάσταση «απόλυτου σοκ» μετά τον θάνατο του Πρίσλεϊ.

«Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς με λόγια τη θλίψη τους. Η Κάια αγαπούσε το γεγονός ότι ο Πρίσλεϊ μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Η οικογένειά του ήταν πολύ περήφανη που έβρισκε τη δύναμη να βοηθά άλλους ανθρώπους μέσα από τη δική του εμπειρία», ανέφερε η πηγή.