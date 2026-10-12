Τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με τους ελέγχους της ΑΑΔΕ στα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έδωσε το περιβάλλον της τραγουδίστριας, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο επίκεντρο του φορολογικού ελέγχου βρίσκονται τα έσοδα και τα έξοδα της συναυλίας, τα εισιτήρια, τα συμβόλαια, τα τιμολόγια, αλλά και οι αμοιβές των συντελεστών.

Με αφορμή τα σχετικά ρεπορτάζ, άνθρωποι από το περιβάλλον της Άννας Βίσση θέλησαν να ξεκαθαρίσουν τη θέση της. «Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας όλα αυτά τα χρόνια», ήταν η απάντηση που μεταφέρθηκε μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με την πλευρά της Άννας Βίσση να τονίζει πως τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και φορολογικές υποχρεώσεις.

Η απάντηση της Άννας Βίσση για την ΑΑΔΕ

«Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία σε όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Το ίδιο έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιριών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ. Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος, όπως κάθε προηγούμενη χρονιά, έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό», τονίζει το περιβάλλον της τραγουδίστριας, Άννας Βίσση.

Η επίσκεψη της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα

Την ίδια ώρα, η δημοσιογράφος, Ιωάννα Μάνδρου, που ειδικεύεται στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναφέρθηκε, μέσα από το MEGA, στην επίσκεψη κλιμακίου της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Όπως ανέφερε, οι ελεγκτές μετέβησαν στην κατοικία του γνωστού μουσικοσυνθέτη, προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο σχετικό με φορολογικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σημειώθηκε ένταση έξω από το σπίτι του, με τον ίδιο τον Νίκο Καρβέλα, ωστόσο, να διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιοδήποτε επεισόδιο με τους ελεγκτές.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξέλιξη των ελέγχων και στα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις αρμόδιες Αρχές.