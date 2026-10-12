Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου το νέο cabaret dinner show «BIJOUX» στο ιστορικό «Baraonda», με την Κατερίνα Στικούδη και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να πρωταγωνιστούν σε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο μουσική, χορό και λαμπερές εμφανίσεις.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιώργου Βάλαρη, ο γνωστός χώρος της αθηναϊκής νυχτερινής διασκέδασης άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο, παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα με εντυπωσιακές χορογραφίες και ιδιαίτερα κοστούμια.

Από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου, η οποία κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με την αισθησιακή χορογραφία της πάνω σε ένα άλογο καρουζέλ. Με ένα εντυπωσιακό σκηνικό κοστούμι και τις χορευτικές της κινήσεις, η ίδια πρωταγωνίστησε σε ένα από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Στικούδη ανέβασε τη θερμοκρασία με τη δυναμική σκηνική της παρουσία, φορώντας μια λαμπερή δημιουργία με στρας και κρόσσια.

Το καλλιτεχνικό σχήμα συμπληρώνουν ο Απόστολος Ψυχράμης, η Μικάι και ο Φώτης Λάμαρης, μαζί με μια πολυμελή ομάδα χορευτών και performers.