Ένα νέο ντουέτο ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου, οι οποίοι πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και επί σκηνής, στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον».

Οι δύο καλλιτέχνες εμφανίζονται μαζί σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη συνεργασία τους. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ο Σάκης Ρουβάς απευθύνεται στην Κατερίνα Λιόλιου, ρωτώντας την: «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;», με την τραγουδίστρια να του απαντά: «Γιατί μου το κάνεις τώρα αυτό;». Ο διάλογός τους φαίνεται να αποτελεί ένα μικρό teaser για τη νέα μουσική τους συνεργασία.

Το «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;» θα είναι το δέκατο τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου.