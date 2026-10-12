Η Κέλι Όσμπορν αποκάλυψε ότι έχει πάρει σχεδόν 13 κιλά μέσα σε έξι μήνες, μιλώντας ανοιχτά για τις αλλαγές στο σώμα της και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τον θάνατο του πατέρα της, Όζι Όσμπορν, τον Ιούλιο του 2025.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, η 41χρονη τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία με την εμφάνισή της στην τελετή απονομής των βρετανικών μουσικών βραβείων BRIT Awards, στο Μάντσεστερ, όπου εμφανίστηκε ιδιαίτερα αδυνατισμένη στο πλευρό της μητέρας της, Σάρον Όσμπορν.

Σε νέα συνέντευξή της στη βρετανική εφημερίδα «The Sun», η Κέλι Όσμπορν παραδέχτηκε ότι ακόμη και η ίδια είχε σοκαριστεί βλέποντας τις φωτογραφίες της από τη συγκεκριμένη βραδιά, ενώ ξεκαθάρισε ότι η μεγάλη απώλεια βάρους δεν οφειλόταν σε κάποια διατροφική διαταραχή. «Κανείς δεν ξέρει τι περνούν οι άνθρωποι στην προσωπική τους ζωή. Ήμουν απλώς θλιμμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν εύχομαι σε κανέναν να βιώσει ποτέ τέτοιο πόνο. Και το να περνάς κάτι τέτοιο μπροστά στα μάτια όλων ήταν πραγματικά απαίσιο», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί.

Η απώλεια βάρους και τα σχόλια για την εμφάνισή της

Η Κέλι Όσμπορν έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη σχέση της με το σώμα και το βάρος της, αποκαλύπτοντας ότι από την εφηβεία της δεχόταν έντονη κριτική για την εξωτερική της εμφάνιση.

Όταν ακόμη συμμετείχε στο οικογενειακό ριάλιτι «The Osbournes», είχε βρεθεί αντιμέτωπη με προσβλητικά σχόλια από ανθρώπους της βιομηχανίας του θεάματος. Όπως είχε αποκαλύψει στο οικογενειακό podcast, ένας επικεφαλής πρακτορείου την είχε καλέσει στο γραφείο του για να της πει ότι ήταν υπερβολικά παχιά για την τηλεόραση και ότι θα έπρεπε να χάσει βάρος προκειμένου να έχει περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. «Μου έλεγε ότι δεν ήμουν σταρ του κινηματογράφου, αλλά θα μπορούσα να γίνω αν έχανα βάρος», είχε εξομολογηθεί.

Το 2018 υποβλήθηκε σε επέμβαση γαστρικού μανικιού, την οποία χαρακτήρισε ως την καλύτερη απόφαση που είχε πάρει ποτέ. Συνδυάζοντας τη χειρουργική επέμβαση με αυστηρή διατροφή και έντονη σωματική άσκηση, κατάφερε να χάσει περίπου 39 κιλά. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, το 2022, όταν περίμενε τον γιο της, Σίντνεϊ, πήρε περίπου 45 κιλά και εμφάνισε διαβήτη κύησης. Η ίδια είχε παραδεχτεί ότι εκείνη την περίοδο απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις εξαιτίας των αλλαγών στο σώμα της.

Τα τελευταία χρόνια, η εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της έχει προκαλέσει πολλά σχόλια, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι χρησιμοποίησε ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος. Η ίδια, ωστόσο, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις σχετικές φήμες. «Ξέρω ότι όλοι πιστεύουν πως πήρα ενέσιμα φάρμακα, αλλά δεν πήρα. Δεν ξέρω από πού προέκυψε αυτό. Η μητέρα μου πήρε», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τη μεγάλη απώλεια βάρους, επισημαίνοντας ότι η θλίψη για τον θάνατο του πατέρα της επηρέασε σημαντικά την καθημερινότητά της.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην «Daily Mail», οι κοντινοί της άνθρωποι παρακολουθούν την κατάστασή της, χωρίς ωστόσο να θεωρούν ότι χρειάζεται κάποια παρέμβαση.

Η απώλεια του Όζι Όσμπορν και η επιστροφή στον εθισμό

Ο θάνατος του θρυλικού μουσικού Όζι Όσμπορν, τον Ιούλιο του 2025, αποτέλεσε ένα τεράστιο πλήγμα για την κόρη του, η οποία παραδέχτηκε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη θλίψη της.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «We Need To Talk», με παρουσιαστή τον Πολ Κ. Μπράνσον, η Κέλι Όσμπορν αποκάλυψε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της άρχισε να καταναλώνει ξανά αλκοόλ, παρά την πολυετή προσπάθειά της να παραμείνει μακριά από τις εξαρτήσεις. «Ήμουν ένα άδειο κέλυφος του εαυτού μου. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να φάω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήμουν απλώς άδεια», εξομολογήθηκε.

«Ήμουν διαλυμένη με κάθε τρόπο που μπορεί να διαλυθεί ένας άνθρωπος και εντελώς ανίκανη να φροντίσω ακόμη και τον εαυτό μου. Είχα φτάσει στο απόλυτο μηδέν. Άρχισα να πίνω ξανά. Έχασα το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», πρόσθεσε.

Η τραγουδίστρια, η οποία έχει αντιμετωπίσει προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ και τις ουσίες από την εφηβεία της, αποκάλυψε ότι κατάφερε να ανακτήσει τη νηφαλιότητά της. «Μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι σήμερα είμαι οκτώ μήνες νηφάλια. Έχω τους πιο υπέροχους ανθρώπους γύρω μου. Περιόρισα τον κύκλο μου, γιατί έχασα πολλούς φίλους. Οι άνθρωποι δεν συμπαθούν τη θλίψη και περίμεναν από εμένα να την έχω ξεπεράσει», δήλωσε. «Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα το ξεπεράσω», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στην απώλεια του πατέρα της.

Η Κέλι Όσμπορν εξήγησε ακόμη ότι η χρήση ουσιών και η κατανάλωση αλκοόλ δεν συνδέονταν ποτέ για εκείνη με τη διασκέδαση, αλλά αποτελούσαν έναν τρόπο να αποφεύγει τα δύσκολα συναισθήματα. «Δεν έκανα ποτέ χρήση ναρκωτικών επειδή ήθελα να διασκεδάσω. Δεν έπινα ποτέ επειδή ήθελα να διασκεδάσω. Απλώς δεν ήθελα να νιώθω τον πόνο», παραδέχτηκε.

Παράλληλα με την απώλεια του πατέρα της, η Κέλι Όσμπορν βίωσε και τον χωρισμό της από τον αρραβωνιαστικό της και μουσικό των Slipknot, Σιντ Γουίλσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Σίντνεϊ.

Πλέον, η 41χρονη προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της, έχοντας επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών της χρόνων προτού μετακομίσει με την οικογένειά της στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 13 ετών.