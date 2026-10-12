Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» παραχώρησε η Κατερίνα Λάσπα, μιλώντας μεταξύ άλλων για την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μια νέα σχέση.

Η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο είναι μόνη, ωστόσο υπάρχει ένα ενδιαφέρον στη ζωή της, στο οποίο δεν έχει δώσει ακόμη τον χρόνο να εξελιχθεί. Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως της έχει λείψει η συντροφικότητα και πως πλέον αισθάνεται έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν είναι διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, αποκαλύπτοντας υπό ποιες προϋποθέσεις θα αποφάσιζε να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.

Πως είσαι αυτή την περίοδο στην προσωπική σου ζωή;

Επιτέλους, είμαι πάρα πολύ καλά. Πάντα μου έλειπε η συντροφικότητα. Αυτό που είχα ανάγκη, αλλά δεν το εξωτερίκευα, είναι ότι θέλω έναν άνθρωπο που να με έχει έγνοια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Οι σχέσεις είτε συμβαίνουν είτε όχι. Αλλά δεν είμαι και διατεθειμένη να κάνω έκπτωση απλά για να είμαι με κάποιον άνθρωπο σε κενά της καθημερινότητας μου. Όταν νιώσω βαθιά κάτι, θα δηλώσω απόλυτα παρούσα σε μια σχέση. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα παντρευτώ ξανά, έχω να πω ότι θα το κάνω αν προκύψει με τη συνθήκη που σου περιγράφω και μόνο για το πάρτι. Μου αρέσουν πολύ τα πάρτι μετά τον γάμο.

Να υποθέσω, δηλαδή, ότι είσαι μόνη σου προς το παρόν;

Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν έχω δώσει ακόμα τον χρόνο να νιώσω περισσότερα πράγματα. Το μυαλό μου είναι επικεντρωμένο σε άλλους τομείς. Δεν έχω σχέση, αλλά είμαι πλέον ανοιχτή και συγκεκριμένη. Διψάω τόσο πολύ για έναν καινούργιο κύκλο προσωπικής ζωής, που νομίζω μόνο σε τέτοιες περιόδους είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ανθρώπους μπροστά μας. Αλλά, όπως πίστευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, θέλω να με σέβονται, να αναγνωρίζουν την παρουσία μου όπως είναι.

Θυμίζουμε πως η Κατερίνα Λάσπα υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο, με τον οποίο ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 2009 στη Μύκονο. Οι δυο τους απέκτησαν δύο κόρες, τη Σάρα και την Άντρια, ενώ μετά από 14 χρόνια γάμου αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Ο χωρισμός τους έγινε γνωστός τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ το συναινετικό διαζύγιό τους εκδόθηκε τον Μάιο του 2024.