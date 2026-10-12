Την Κυριακή, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria», Σίντνεϊ Σουίνι, επέστρεψε με νέο διαφημιστικό σποτ για την εταιρεία αθλητικών προβλέψεων Novig, εμφανιζόμενη χωρίς μπλούζα, με λευκά εσώρουχα και μπάλες αμερικανικού ποδοσφαίρου να καλύπτουν το σώμα της, λίγες εβδομάδες μετά τον σάλο που προκάλεσε η προηγούμενη καμπάνια της.

«Υπάρχουν ενήλικοι άνδρες που φτιάχνουν υπολογιστικά φύλλα για να στοιχηματίσουν στο χρώμα των εσωρούχων που φοράω», λέει η Σουίνι στη διαφήμιση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Instagram. «Θέλω να πω… κολακεύομαι;», προσθέτει με χιουμοριστική διάθεση.

Στη συνέχεια, αστειεύεται για κάποιον που «στοιχηματίζει τις αποταμιεύσεις της συνταξιοδότησής του σε έναν πόλεμο», προτού καταλήξει στο συμπέρασμα: «Η Novig είναι απλώς… αθλητισμός».

«Είναι δικαίωμα του καθενός να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη διαφήμιση»

Η νέα καμπάνια έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη διαφήμιση της Σουίνι για τη Novig, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αθλήτριες και επικριτές, που κατηγόρησαν την εταιρεία ότι σεξουαλικοποιεί τις γυναίκες στον αθλητισμό.

Η τελευταία ανάρτηση της ηθοποιού συγκέντρωσε γρήγορα τη στήριξη των θαυμαστών της, με ορισμένους να σχολιάζουν «Συνέχισε, κορίτσι μου» και άλλους να γράφουν «Έρχεται το κύμα των εξοργισμένων».

Στην αρχική διαφήμιση, η Σουίνι εμφανιζόταν σχεδόν γυμνή, ποζάροντας με αθλητικό εξοπλισμό και ξεκαθαρίζοντας στους θεατές ότι η πλατφόρμα αφορά «απλώς τον αθλητισμό». Η καμπάνια προκάλεσε επικρίσεις από Ολυμπιονίκες και επαγγελματίες αθλήτριες, μεταξύ των οποίων και η κολυμβήτρια Αριάρνε Τίτμους, η οποία χαρακτήρισε τη διαφήμιση «χτύπημα στο πρόσωπο» για τις γυναίκες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον αθλητισμό.

Η γυμνάστρια Γκρέισι Κρέιμερ κατηγόρησε τη διαφήμιση ότι προωθεί τον γυναικείο αθλητισμό μέσα από το «ανδρικό βλέμμα», ενώ η Βρετανίδα σπρίντερ Έιμι Χαντ υποστήριξε ότι η καμπάνια παρουσιάζει μια ανακριβή εικόνα για το πώς είναι οι γυναίκες στον αθλητισμό.

Αργότερα, η Σουίνι απάντησε στις επικρίσεις, δημοσιεύοντας φωτογραφίες διάσημων αθλητριών, μεταξύ των οποίων η Σερένα Γουίλιαμς, η Ρόντα Ράουζι, η Σου Μπερντ, η Μέγκαν Ραπίνο και η Καρολίν Βοζνιάκι, οι οποίες είχαν ποζάρει γυμνές για το ειδικό τεύχος Body Issue του ESPN.

Η Έιντριεν Ούθε, ιδρύτρια της εταιρείας επικοινωνίας Kronus Communications, είχε δηλώσει προηγουμένως στο Fox News ότι, παρότι η διαφήμιση της Σουίνι μπορεί να προκάλεσε αντιδράσεις, «το να έχουν οι γυναίκες τον έλεγχο των επιλογών τους σημαίνει επίσης ότι τους επιτρέπεται να αποφασίζουν για την εικόνα τους, ακόμη κι αν άλλες γυναίκες διαφωνούν προσωπικά με αυτές τις επιλογές».

«Είναι δικαίωμα του καθενός να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη διαφήμιση, όπως και οι αθλήτριες έχουν το δικαίωμα να την επικρίνουν για τους δικούς τους λόγους», ανέφερε η Ούθε. «Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι αυτό προκαλεί ουσιαστική ζημιά στη Σίντνεϊ Σουίνι, με οποιονδήποτε τρόπο».

«Στην πραγματικότητα, δεν θεωρώ ότι απέχει ιδιαίτερα από αυτό που είναι η ίδια και από όσα αντιπροσωπεύει το προσωπικό της brand. Είναι μια όμορφη γυναίκα, αυτή τη στιγμή στο απόγειο της καριέρας της, και τελικά η ίδια μπορεί να αποφασίζει ποια πρότζεκτ θέλει να αναλαμβάνει και ποια όχι», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, «έχει επιλέξει να κάνει τη σεξουαλικότητα μέρος της δημόσιας εικόνας της, είτε αυτό λειτουργεί υπέρ της είτε όχι».

Από την πλευρά της, η Novig υπερασπίστηκε την αρχική διαφήμιση, χαρακτηρίζοντάς την «μια διασκεδαστική ιδέα», η οποία δημιουργήθηκε με «αυτοπεποίθηση, χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση».

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Σουίνι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης διαφημιστικής αντιπαράθεσης.

Το 2025, η καμπάνια της για την American Eagle, με τίτλο «Sydney Sweeney Has Great Jeans», προκάλεσε αντιδράσεις εξαιτίας ενός προωθητικού βίντεο που έπαιζε με τις λέξεις «genes» (γονίδια) και «jeans» (τζιν). Επικριτές υποστήριξαν ότι η καμπάνια περιείχε φυλετικούς υπαινιγμούς, ενώ ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έφτασαν στο σημείο να τη χαρακτηρίσουν «ναζιστική προπαγάνδα».

Άλλοι θαυμαστές, ωστόσο, υπερασπίστηκαν τόσο τη Σουίνι όσο και την εταιρεία ένδυσης, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο απλώς για μια παιχνιδιάρικη διαφήμιση τζιν. Ένας από τους υποστηρικτές της έγραψε χαρακτηριστικά: «Η woke διαφήμιση πέθανε. Η Σίντνεϊ Σουίνι τη σκότωσε».