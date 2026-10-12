Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της μητέρας της Μαρίας Αντωνά, με την ίδια να προχωρά σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία, εκφράζοντας το τεράστιο κενό που έχει αφήσει η απώλεια της μητέρας της στη ζωή της. Μέσα από το μήνυμά της, αναφέρθηκε σε όλα όσα θα ήθελε να μοιραστεί μαζί της, αλλά και στη μοναδική επιθυμία της να μπορούσε να την αγκαλιάσει ξανά.

Το μήνυμα της Μαρίας Αντωνά

Δύο χρόνια μαμά. Κι όμως. Μου λείπεις με έναν τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις. Μου λείπεις στις χαρές μου, γιατί δεν είσαι εδώ να τις μοιραστούμε μαζί. Όπου κι αν βρίσκεσαι, θέλω να συνεχίσεις να είσαι περήφανη για μένα. Για όσα είμαι, για όσα έχω καταφέρει, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο που προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι. Αν μπορούσα να ζητήσω κάτι, δεν θα ζητούσα τίποτα άλλο παρά μόνο μια αγκαλιά. Το μικρό σου κυκνάκι.