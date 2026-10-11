Η Έλενα Παπαρίζου εξέφρασε ανοιχτά την άποψή της για τον γάμο και την απόκτηση παιδιών από τους άνδρες, κατά τη διάρκεια του The Voice στον ΣΚΑΪ. Αφορμή στάθηκε ο 30χρονος Αναστάσιος Μαυρίδης από την Ξάνθη, ο οποίος εμφανίστηκε στο μουσικό talent show και αποκάλυψε ότι είναι ήδη παντρεμένος.

Η βέρα στο χέρι του διαγωνιζόμενου τράβηξε την προσοχή της Πάολας, η οποία τον ρώτησε για την προσωπική του ζωή. «Βέρα βλέπω, παντρεμένος είσαι; Είναι παντρεμένος! Αυτό το μωρό, που είναι 30 χρονών», σχολίασε όταν διαπίστωσε ότι ο νεαρός είχε ήδη παντρευτεί.

Η συζήτηση έδωσε την αφορμή στην Έλενα Παπαρίζου να τοποθετηθεί για την ηλικία στην οποία θεωρεί ότι οι άνδρες θα πρέπει να προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας. Η τραγουδίστρια αντέδρασε με ενθουσιασμό, λέγοντας:

«Μπράβο, επιτέλους! Κατάλαβαν οι Έλληνες, οι άνδρες, ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα σαράντα».

Η ίδια συνέχισε την αντίδρασή της απευθυνόμενη στον διαγωνιζόμενο, με τη χαρακτηριστική φράση: «Αμάν πια! Αμάν πια, έγινε! Μπράβο αγόρι μου».

Ο Αναστάσιος Μαυρίδης επέλεξε την ομάδα της Πάολας

Ο διαγωνιζόμενος από την Ξάνθη είχε καταφέρει να γυρίσουν οι καρέκλες της Έλενας Παπαρίζου, της Πάολας και του Χρήστου Μάστορα, οι οποίοι διεκδίκησαν τη συμμετοχή του στις ομάδες τους.

Στη συνέχεια, ο Αναστάσιος Μαυρίδης τραγούδησε μαζί με την Πάολα το «Το Ψωμί της Ξενιτιάς» και τελικά επέλεξε να συνεχίσει την πορεία του στο The Voice με την ομάδα της λαϊκής τραγουδίστριας.