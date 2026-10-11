Ο πρίγκιπας Χάρι δέχθηκε αποδοκιμασίες από μερίδα θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα ράγκμπι στην Αγγλία, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Mattioli Woods Welford Road, όπου βρέθηκε για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ανάμεσα στη Λέστερ Τάιγκερς και την Γκλόστερ για το πρωτάθλημα Gallagher PREM.

Οι αντιδράσεις ακούστηκαν όταν η παρουσία του δούκα του Σάσεξ έγινε αντιληπτή από τους θεατές. Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, με τις αποδοκιμασίες να καταγράφονται από μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν την εμφάνισή του στο γήπεδο.

Η παρουσία του Χάρι στην αθλητική διοργάνωση αποτέλεσε μία από τις δημόσιες εμφανίσεις του στη Βρετανία, μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Η εμφάνιση του Χάρι στο γήπεδο

Ο δούκας του Σάσεξ παρακολούθησε το παιχνίδι ανάμεσα στη Λέστερ Τάιγκερς και την Γκλόστερ, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Gallagher PREM, η οποία συγκεντρώνει ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος ράγκμπι.

Η παρουσία του σε δημόσιους χώρους στη Βρετανία εξακολουθεί να προσελκύει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από τα ανώτερα βασιλικά καθήκοντα και να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ.