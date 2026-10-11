Μια ξεχωριστή πατέρα-γιου εξόρμηση πραγματοποίησαν στο Λονδίνο ο Παύλος Ντε Γκρες και ο βενιαμίν γιος του, Αριστείδης-Σταύρος, δίνοντας το «παρών» στις εξέδρες του ιστορικού γηπέδου Στάμφορντ Μπριτζ.

Οι δυο τους παρακολούθησαν από κοντά την εντυπωσιακή αναμέτρηση της Τσέλσι απέναντι στην Μπόρνμουθ, η οποία ολοκληρώθηκε με το ευρύ 5-1 υπέρ των γηπεδούχων. Ο Παύλος μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram ένα ανέμελο στιγμιότυπο από τις κερκίδες, αποτυπώνοντας την ευχάριστη ατμόσφαιρα και τον ενθουσιασμό τους για το αποτέλεσμα.

Η αγάπη για το Λονδίνο και η στενή σχέση πατέρα και γιου

Με κομψό, σπορ-σικ ντύσιμο, κατάλληλο για την περίσταση, ο Παύλος Ντε Γκρες και ο Αριστείδης-Σταύρος απέδειξαν για ακόμη μία φορά τη δεμένη σχέση που διατηρούν, συνδυάζοντας την παραμονή τους στη βρετανική πρωτεύουσα με κοινές αθλητικές εμπειρίες.

Ο Αριστείδης-Σταύρος, ο οποίος επικεντρώνεται στις σπουδές του, φαίνεται πως μοιράζεται το ίδιο πάθος με τον πατέρα του για τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου.