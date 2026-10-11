Ο πρίγκιπας Άρτσι με το πατίνι του, η πριγκίπισσα Λίλιμπετ με το ποδήλατό της και μια παρέα από ελάφια στο βάθος πρωταγωνιστούν στο νέο βίντεο που ανάρτησε η Μέγκαν Μαρκλ από την αγγλική εξοχή. Η δούκισσα του Σάσεξ έδωσε στους ακολούθους της στο Instagram μια ματιά στις οικογενειακές στιγμές της με τον πρίγκιπα Χάρι και τα παιδιά τους, καθώς η οικογένεια περνά χρόνο στη Βρετανία.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στα Instagram Stories της Μέγκαν. Ο επτάχρονος Άρτσι κινείται με πατίνι σε ένα μονοπάτι, ενώ η πεντάχρονη Λίλιμπετ ακολουθεί. Στη βόλτα τους συμμετέχει και η Πούλα, το μαύρο λαμπραντόρ της οικογένειας, που σταματά πότε πότε για να μυρίσει το γρασίδι.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μέγκαν και ο Χάρι περπατούν χέρι χέρι, η μικρή Λίλιμπετ ζεσταίνει τα πόδια της μπροστά στο τζάκι και η μητέρα της, φορώντας γαλότσες, περνά μέσα από μια λασπωμένη λακκούβα. Σε μια ακόμη σκηνή, η πριγκίπισσα κάνει ποδήλατο και ο Άρτσι τρέχει δίπλα της φωνάζοντας: «Πάμε! Πάμε!».

Τη μουσική υπόκρουση δίνει το «Wake Me Up Before You Go-Go» των Wham!, ενώ το βίντεο περιλαμβάνει και πλάνα από μια οικογενειακή εξόρμηση με βάρκα, όπου ο Χάρι ψαρεύει μαζί με τα δύο παιδιά του.

Η επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 26 Αυγούστου, μαζί με τον Άρτσι, τη Λίλιμπετ και τα σκυλιά τους. Παρότι διατηρούν την κύρια κατοικία τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας και το εξοχικό τους στην Πορτογαλία, επέλεξαν να αποκτήσουν και μια ιδιωτική βάση στη Βρετανία.

Η απόφαση ήρθε μετά την επανένωση των παιδιών με τον παππού τους, τον βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια το 2020, όταν αποσύρθηκαν από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα.

Η επιστροφή στη Βρετανία δεν συνεπάγεται αλλαγή στο καθεστώς του Χάρι και της Μέγκαν. Παραμένουν ιδιώτες και δεν ασκούν ενεργά βασιλικά καθήκοντα.

Η πρώτη κοινή δημόσια έξοδος του ζευγαριού μετά την επιστροφή

Πρόσφατα, ο Χάρι και η Μέγκαν εθεάθησαν μαζί σε παμπ της αγγλικής υπαίθρου, στην πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στη Βρετανία μετά την επιστροφή τους.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η The Sun, το ζευγάρι κρατιέται χέρι χέρι καθώς κατευθύνεται προς την παμπ The Falkland Arms, στην περιοχή Κότσγουολντς.

Η Μέγκαν επέλεξε μαύρο πουλόβερ, σκούρο παντελόνι, λευκά αθλητικά παπούτσια και γυαλιά ηλίου. Ο πρίγκιπας Χάρι φορούσε τζιν, φθινοπωρινό μπουφάν και καπέλο του μπέιζμπολ με το έμβλημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Σάντα Μπάρμπαρα, μια αναφορά στην κατοικία τους στην Καλιφόρνια.