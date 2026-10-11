Η Μαρία-Ολυμπία Ντε Γκρες παραδέχεται ότι ο πατέρας της, Παύλος Ντε Γκρες, θεωρεί πως δεν ακολουθεί πάντα τους κανόνες που της θέτουν. Η 30χρονη κόρη του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ μίλησε για τον χαρακτήρα της και την οικογένειά της σε συνέντευξη στο βρετανικό περιοδικό Country & Town House, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον ρόλο που έπαιξαν οι τέσσερις αδελφοί της στη διαμόρφωση της ανεξαρτησίας της.

«Ο πατέρας μου πιστεύει ότι παραβιάζω κάθε κανόνα που μου έχει δοθεί, αλλά πάντα με ενθάρρυνε να μιλάω για όσα πιστεύω», ανέφερε η Μαρία-Ολυμπία, περιγράφοντας μια πλευρά της σχέσης τους που συνδυάζει τις διαφορετικές αντιλήψεις για τη συμπεριφορά της με την ενθάρρυνση να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις της.

Η ίδια είναι το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και η μοναδική κόρη. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι μεγάλωσε έχοντας γύρω της τέσσερις αδελφούς επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή και τις επιλογές της.

«Λατρεύω το ότι περιβάλλομαι από τους τέσσερις αδελφούς μου, γιατί με έκαναν ανεξάρτητη», είπε, αναφερόμενη στον οικογενειακό της περίγυρο.

Η Μαρία-Ολυμπία Ντε Γκρες και η οικογένεια που τη διαμόρφωσε

Η σχέση με τους γονείς και τα αδέλφια της αποτελεί σημαντικό κομμάτι της συνέντευξης. Η Μαρία-Ολυμπία μίλησε και για τη μητέρα της, Μαρί Σαντάλ, την οποία περιέγραψε ως μια γυναίκα με ανατρεπτική προσωπικότητα.

Ανάμεσα στις ιστορίες που θυμήθηκε ήταν εκείνη από τα νεανικά χρόνια της μητέρας της, όταν εργάστηκε για τον Άντι Γουόρχολ στο περίφημο The Factory, σε ηλικία μόλις 16 ετών. Όπως ανέφερε, η Μαρί Σαντάλ τον είχε καλέσει ακόμη και στην τελετή αποφοίτησής της, στην οποία είχε επιλέξει να φορέσει νυφικό.

Η Μαρία-Ολυμπία μίλησε επίσης για τον δικό της πεισματάρικο χαρακτήρα, θυμίζοντας ένα περιστατικό από το καλοκαίρι στην Ύδρα. Ενώ κολυμπούσε με την οικογένεια και την παρέα της, αποφάσισε να πηδήξει από έναν μεγάλο βράχο στη θάλασσα. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει στο αυτί, όμως δεν ήθελε να δείξει ότι είχε φοβηθεί ή ότι πονούσε.

«Δεν ήθελα να είμαι η αδύναμη», εξήγησε, περιγράφοντας την αντίδρασή της μετά το περιστατικό.

Στη συνέντευξη, η 30χρονη μίλησε και για τις εντυπώσεις που σχηματίζουν συχνά οι άλλοι για εκείνη πριν τη γνωρίσουν. Όπως είπε, αρκετοί θεωρούν ότι θα είναι υπερβολικά συγκρατημένη ή ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα διασκεδαστική, λόγω της ιδιότητάς της και της εικόνας που συνοδεύει το όνομά της.

Η ίδια, ωστόσο, περιγράφει την οικογένειά της ως χαλαρή και με έντονη αίσθηση του χιούμορ, σημειώνοντας ότι τα μέλη της συνηθίζουν να πειράζουν το ένα το άλλο. Αυτή η πλευρά της καθημερινότητάς τους, όπως λέει, εκπλήσσει συχνά όσους έχουν ήδη σχηματίσει διαφορετική εικόνα για εκείνη.