Τους ισχυρισμούς περί επεισοδίου ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και κλιμάκιο της ΑΑΔΕ έξω από την κατοικία του διέψευσε κατηγορηματικά το περιβάλλον του συνθέτη στην εκπομπή «Weekend Live».

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θυροκολλήθηκε ή επιδόθηκε στον δημιουργό έγγραφο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την προσκόμιση των φορολογικών του βιβλίων, με την πλευρά του να ξεκαθαρίζει πως η διαδικασία κύλησε χωρίς καμία τριβή.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι από το περιβάλλον του ανέφεραν: «Επιδόθηκε την Παρασκευή από την ΑΑΔΕ πρόσκληση για την προσκόμιση των φορολογικών βιβλίων του Νίκου Καρβέλα. Η διαδικασία έχει δρομολογηθεί και ο λογιστής του πρόκειται να προσκομίσει τα στοιχεία τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες αρχές. Ο Νίκος Καρβέλας δηλώνει ότι είναι διαθέσιμος σε οποιονδήποτε οικονομικό έλεγχο, καθώς έχουν εκδοθεί όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις συναυλίες. Κανένα επεισόδιο και καμία ένταση δεν υπήρξε στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα με τους ελεγκτές κατά την επίδοση του εγγράφου».

Οι έλεγχοι για το ΟΑΚΑ και η παράλληλη διαμάχη

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που βρίσκονται σε εξέλιξη διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ για τα οικονομικά δεδομένα μεγάλων μουσικών διοργανώσεων, όπως η μαζική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Το ενδιαφέρον γύρω από τους οικονομικούς ελέγχους παραμένει αυξημένο, καθώς συμπίπτει χρονικά με την ανοιχτή δικαστική και καλλιτεχνική αντιπαράθεση ανάμεσα στον συνθέτη και την ερμηνεύτρια.