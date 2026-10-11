Ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι από την εποχή της σχέσης της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ έφερε ξανά στο προσκήνιο η Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η Αμερικανίδα ποπ σταρ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου μια επετειακή έκδοση του άλμπουμ της «Britney», συμπληρώνοντας 25 χρόνια από την αρχική κυκλοφορία του.

Ενόψει της κυκλοφορίας του η τραγουδίστρια παρουσίασε το τραγούδι «She’ll Never Be Me» -το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά για το τρίτο άλμπουμ της με τον ίδιο τίτλο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001.

Η Σπίαρς έγραψε το τραγούδι μαζί με άλλους τρεις δημιουργούς, μεταξύ των οποίων και ο τότε σύντροφός της, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, με τον οποίο αποτελούσαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ποπ σκηνής εκείνης της εποχής.

Το άλμπουμ «Britney» ήρθε ως συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας που γνώρισε η τραγουδίστρια με τις δύο πρώτες δισκογραφικές της δουλειές, «…Baby One More Time» και «Oops!… I Did It Again».

Η συνεργασία της με τον Τίμπερλεϊκ στο τραγούδι «What It’s Like to Be Me», που έκλεινε το άλμπουμ, συνέβαλε στη διάκριση του δίσκου, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Ποπ Φωνητικού Άλμπουμ στα Grammy του 2003.

Μετά την πρώτη τους συνάντηση στο πλατό του «The Mickey Mouse Club» το 1992, η Σπίαρς και ο Τίμπερλεϊκ ήταν ζευγάρι από το 1999 έως το 2002.

Αν και ηχογραφήθηκε το 2001, το «She’ll Never Be Me» είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορεί μετά το σινγκλ της «Mind Your Business» με τον will.i.am το 2023, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.