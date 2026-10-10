Με το τραγούδι «Μέτρα» του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου 10/10 την εκπομπή της στον Alpha η Ναταλία Γερμανού.

«Αφήστε τον αναστεναγμό να βγει. Είμαστε δυο χώρες που ‘χουν πόλεμο. Πολλά θα πούμε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαι και κουμπάρα», είπε η παρουσιάστρια του «Καλύτερα δε Γίνεται» αναφερόμενη στους στίχους του τραγουδιού.

«Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που είναι πραγματικά κοντά (σ.σ στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα) πρέπει να σέβονται και περισσότερο. Θα πούμε πολλά αλλά με σεβασμό για όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες», επεσήμανε αναφερόμενοι στον τσακωμό των δύο καλλιτεχνών.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Ναταλία Γερμανού μπήκε στο θέμα πιο συγκεκριμένα τονίζοντας: «Καταλαβαίνετε πόσο ιδιαίτερη είναι η θέση μου, γιατί η Άννα είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μου φίλη, είναι κουμπάρα μου, με έχει παντρέψει. Από την άλλη, ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω πάρα πολύ, μου έμαθε να γράφω, του το χρωστάω κατά 90%. Επειδή αυτές τις μέρες έχω διαβάσει πολλές φορές τη φράση “δεν υπάρχει Βίσση χωρίς Καρβέλα” ή το ανάποδο. Όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους. Σαφώς και μπορεί να υπάρξει επόμενη ημέρα για την Άννα χωρίς τον Νίκο και για τον Νίκο χωρίς την Άννα, αν αυτό επιβάλλουν οι καταστάσεις.

«Είναι δύο αυτόφωτα, ευφυή πλάσματα. Θα είναι καλύτερα για τους δυο τους; Δεν το ξέρω να σας το απαντήσω. Σίγουρα μπορώ να ξεχωρίσω την αυτόφωτη οντότητα και το ταλέντο των δύο ανθρώπων χωρίς να μπλέκω την οικονομική τους υπόσταση. Τα υπόλοιπα είναι σιωπή», δήλωσε η Ναταλία Γερμανού.