Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ άφησε πίσω της μια σύγκρουση που απειλεί να αλλάξει μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού.

Η τραγουδίστρια και ο Νίκος Καρβέλας, πρώην σύζυγοι και στενοί συνεργάτες για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι δημόσια, με αιχμές για την καλλιτεχνική τους πορεία, αλληλοδιαψεύσεις για τις οικονομικές συμφωνίες και διαφωνίες που αγγίζουν ακόμη και το μέλλον των ζωντανών εμφανίσεών της.

Η μεγάλη βραδιά της 26ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσε την αφορμή για να αποκαλυφθεί το βάθος της απόστασης ανάμεσά τους. Η απουσία του συνθέτη από το Ολυμπιακό Στάδιο απέκτησε διαφορετικό βάρος όταν ο ίδιος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν παρακολούθησε τη συναυλία.

Η απουσία από το ΟΑΚΑ και η προσωπική απογοήτευση

Τη δημόσια αντιπαράθεση άνοιξε ο Καρβέλας με μια εκτενή ανακοίνωση, στην οποία περιέγραψε τη δική του εκδοχή για όσα είχαν προηγηθεί. Υποστήριξε ότι οι θέσεις που είχαν προβλεφθεί για τον ίδιο και τους καλεσμένους του αντικαταστάθηκαν με υποδεέστερες και ότι του μεταφέρθηκε πως, εάν αντιδρούσε, θα του απαγορευόταν η είσοδος. Η εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον πλήγωσε περισσότερο ήταν η πληροφορία ότι η Βίσση γνώριζε και είχε συναινέσει σε αυτή την αντιμετώπιση.

«Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε από τη Νίκη Βίσση ότι ναι, ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συναίνεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου», ανέφερε ο συνθέτης.

Η τραγουδίστρια απάντησε με εξίσου αιχμηρό τρόπο. Αμφισβήτησε την εικόνα που παρουσίαζε ο επί χρόνια συνεργάτης της και αντέταξε στη δική του περιγραφή τη λέξη «ντροπή».

«Ένα δελτίο Τύπου τεσσάρων σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωττία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή».

Κατά την εκδοχή της Βίσση, ο Καρβέλας γνώριζε εξαρχής τον σχεδιασμό της συναυλίας και δεν της είχε εκφράσει αντιρρήσεις για την παραγωγή, την παρουσίαση των τραγουδιών ή τις τιμές των εισιτηρίων. Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι, τρία εικοσιτετράωρα πριν από την εμφάνιση, πληροφορήθηκε απαίτηση για καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενη από απειλή παρεμπόδισης της συναυλίας. Πρόκειται για ισχυρισμούς που ο συνθέτης απορρίπτει.

Δύο διαφορετικές αντιλήψεις για τη συναυλία

Ο Καρβέλας τοποθέτησε τη διαφωνία του και σε καλλιτεχνικό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή δημόσια εικόνα της Βίσση και οι επιλογές γύρω από τις εμφανίσεις της απομακρύνονται από τη δική του αντίληψη για τη μουσική.

«Η Άννα έχει πάρει μια κατεύθυνση τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Το μέγεθος και ο εντυπωσιασμός δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός», είπε ο Νίκος Καρβέλας.

Ο ίδιος συνέδεσε τις επιφυλάξεις του με τις διαστάσεις του σταδίου, την εμπειρία του ακροατή και το κόστος πρόσβασης στη συναυλία.

«Όταν η Άννα με ενημέρωσε για τη συναυλία που ήθελε να κάνει στο ΟΑΚΑ, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε έναν τέτοιο τεράστιο χώρο. Πολύ περισσότερο όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και τα 400 ευρώ».

Στην αρχική τοποθέτησή του, ο συνθέτης ανέφερε ότι 47 από τα 50 τραγούδια της βραδιάς έφεραν τη δική του υπογραφή. Επικαλέστηκε έτσι το εύρος της συμβολής του στο ρεπερτόριο της Βίσση, τονίζοντας ότι επί χρόνια ο τρόπος παρουσίασης των έργων τους προέκυπτε μέσα από κοινή συνεννόηση.

Οι αμοιβές, οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί και η απάντηση του Καρβέλα

Πέρα από την καλλιτεχνική διαφωνία, κεντρική θέση στη σύγκρουση έχουν οι οικονομικές αξιώσεις. Η Βίσση υποστήριξε ότι ο συνθέτης έχει λάβει συνολικά περισσότερα από 500.000 ευρώ και ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα για τη διευκόλυνσή του, με υποχρέωση επιστροφής. Ο Καρβέλας, με τη νέα ανακοίνωσή του, αμφισβήτησε αυτή την περιγραφή και αρνήθηκε ότι είχε λάβει χρήματα από τον επιχειρηματία. Οι δύο πλευρές, επομένως, διαφωνούν τόσο για τα ποσά όσο και για την προέλευση και τον χαρακτήρα τους.

Την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, ο συνθέτης επανήλθε με νέα τοποθέτηση, την οποία εξασφάλισε η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA, αμφισβητώντας κατηγορηματικά ότι είχε ζητήσει 1,5 εκατ. ευρώ.

«Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα ενάμιση εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Επιπλέον, αφαίρεση των όποιων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η θέση τους, αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό, ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα. Και μάλιστα τα μισά υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο τύπου μου, να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα».

Στη διαμάχη παρενέβη και η D&A Live Concerts, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, στις 23 Σεπτεμβρίου καταβλήθηκαν στην AUTODIA 250.000 ευρώ ως προκαταβολή για τα πνευματικά δικαιώματα, ενώ η τελική εκκαθάριση θα γίνει με βάση τη λίστα των τραγουδιών που ερμηνεύθηκαν. Το ποσό αφορά πληρωμή προς τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και δεν ταυτίζεται με προσωπική καταβολή ολόκληρου του ποσού στον Καρβέλα.

Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και ότι δεν υπήρξε ξεχωριστή γραπτή ή προφορική συμφωνία με τον συνθέτη για τη συγκεκριμένη συναυλία. Η θέση αυτή διαφέρει από την εκδοχή του Καρβέλα, ο οποίος επικαλείται την πάγια συμφωνία του με τη Βίσση για πρόσθετη αμοιβή.

Τα δικαιώματα των τραγουδιών και η επόμενη ημέρα

Η αντιπαράθεση έχει πλέον επεκταθεί στη διαχείριση του έργου του συνθέτη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου του, ο Καρβέλας ανακάλεσε από την AUTODIA, με ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου, την εξουσία αδειοδότησης της δημόσιας εκτέλεσης των τραγουδιών του με ζωντανή ερμηνεία. Κατά την ίδια ανακοίνωση, τα συγκεκριμένα δικαιώματα θα τα διαχειρίζεται ατομικά, ενώ παραμένει στον οργανισμό για άλλες χρήσεις των έργων του. Ο δικηγόρος διευκρίνισε επίσης ότι δεν είχε κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Από την πλευρά της Βίσση, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι οι προσπάθειες συμβιβασμού έχουν σταματήσει και πως, εφόσον η διαφορά οδηγηθεί σε περαιτέρω αντιδικία, θα επιλυθεί στα δικαστήρια. Ο ίδιος παρουσίασε τον επίμαχο όρο ως αμοιβαία δέσμευση των δύο καλλιτεχνών να μην εκφράζονται δημόσια αρνητικά ο ένας για τον άλλον.

Έτσι, μια συνεργασία που συνέδεσε επί δεκαετίες τη φωνή της Βίσση με τα τραγούδια του Καρβέλα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίση με προσωπικές, οικονομικές και καλλιτεχνικές προεκτάσεις. Το αν υπάρχει ακόμη περιθώριο επαναπροσέγγισης παραμένει ανοιχτό. Προς το παρόν, οι δημόσιες τοποθετήσεις τους αποτυπώνουν το μέγεθος της απομάκρυνσης, ενώ το μέλλον της συνεργασίας τους παραμένει αβέβαιο.