Στην εμπειρία εκφοβισμού που είχε βιώσει κατά την παιδική του ηλικία, αλλά και σε ένα περιστατικό λεκτικής κακοποιητικής συμπεριφοράς που αντιμετώπισε πρόσφατα στον χώρο εργασίας του, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σαμόλης.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ένας και ένας» του ΕΡΤnews, η οποία μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (9/10), με αφορμή τη συνέχιση της θεατρικής παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί με τη μορφή μονολόγου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο καλλιτέχνης μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, εξηγώντας ότι εκείνο που τον είχε πληγώσει δεν ήταν μόνο η συμπεριφορά των ανθρώπων που τον εκφόβιζαν, αλλά και η απουσία αντίδρασης από όσους βρίσκονταν γύρω του.

«Στον εκφοβισμό που βίωσα σαν παιδί με πονούσαν και η βία των ανθρώπων που με εκφόβιζαν και η σιωπή όσων δεν αντιδρούσαν. Και η ντροπή που ένιωθα όταν μου συνέβαινε, όπως και το ότι δεν ένιωθα ασφάλεια να το μοιραστώ με τους γονείς μου. Ήταν κάτι που ντρεπόμουν και το κρατούσα μυστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Σαμόλης εξήγησε ότι αντίστοιχες συμπεριφορές μπορεί να αποδειχθούν ακόμη πιο δύσκολες στη διαχείρισή τους όταν εμφανίζονται στην ενήλικη ζωή. Μάλιστα, αποκάλυψε πως πριν από λίγο καιρό βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα τέτοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας του, την οποία αποφάσισε να διακόψει.

«Πολλές φορές σκέφτομαι πως, όταν σου συμβαίνει και στην ενήλικη ζωή, είναι ακόμα πιο ταπεινωτικό γιατί μπορεί να μην μπορείς να αντιδράσεις. Μου έχει συμβεί πολύ λιγότερο και, σε μια στιγμή που μου συνέβη πριν από λίγο καιρό επαγγελματικά, χαίρομαι γιατί με μεγάλη γαλήνη και ψυχραιμία το επικοινώνησα και έφυγα αμέσως από τη δουλειά αυτή».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι επρόκειτο για λεκτική επίθεση, επισημαίνοντας πως αυτή τη φορά κατάφερε να θέσει τα προσωπικά του όρια χωρίς να επιδιώξει τη δημοσιοποίηση του περιστατικού.

«Το δέχθηκα με τη μορφή της λεκτικής επίθεσης. Αλλά ήταν τόσο καθαρό πλέον για μένα, ότι δηλαδή “εγώ δεν το θέλω αυτό” και το έκανα με έναν τρόπο που μ’ άρεσε. Με την έννοια πως δεν το επικοινώνησα προς τα έξω, δεν ήταν το ζήτημα μου να βγει προς τα έξω ως είδηση αλλά ήταν να λυθεί το θέμα», κατέληξε ο Δημήτρης Σαμόλης.