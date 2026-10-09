Η Τατιάνα Μπλάτνικ ταξίδεψε στο Λονδίνο παρά τον τραυματισμό στην πλάτη που την αναγκάζει να περιορίσει τις μετακινήσεις της. Η ίδια αποκάλυψε ότι υπέστη θλάση και ότι οι γιατροί τής συνέστησαν να αποφεύγει τις κινήσεις, ωστόσο δεν ήθελε να απουσιάσει από την επετειακή εκδήλωση του The Hellenic Initiative, επιλέγοντας να μετακινηθεί με αναπηρικό αμαξίδιο.

Η πρώην σύζυγος του Νικολάου Ντε Γκρες μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται καθισμένη στο αμαξίδιο, εξηγώντας τον λόγο που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη βοήθεια.

«Έπαθα μία θλάση στην πλάτη. Οι οδηγίες των γιατρών είναι να προσπαθήσω να μην κινούμαι. Αλλά υπάρχει και έαν μέρος που είμαι αποφασισμένη να πάω απόψε, χάρη στη βοήθεια του αναπηρικού αμαξιδίου. Υποστηρίζω έναν σκοπό που είναι μέσα στην καρδιά μου και γιορτάζουμε 10 χρόνια του The Hellenic Initiative στο Λονδίνο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η εμφάνιση στο επετειακό γκαλά και οι φωτογραφίες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο The Chancery Rosewood, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την παρουσία του The Hellenic Initiative (THI) στο Λονδίνο. Η διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση υποστηρίζει την Ελλάδα μέσα από προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης και οικονομικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεξίωση, δείπνο και απονομή τιμητικών διακρίσεων, ενώ τη μουσική της βραδιάς έχει αναλάβει ο Αντώνης Ρέμος. Φέτος, τιμώνται το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και η οργάνωση Together for Autism.

Παρά τον τραυματισμό της, η Τατιάνα Μπλάτνικ έδωσε το «παρών» στο γκαλά και φωτογραφήθηκε όρθια, όπως φαίνεται στις εικόνες από την εκδήλωση.