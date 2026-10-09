Ο Γιώργος Λιανός περιέγραψε τις στιγμές αμηχανίας που έζησε η ομάδα του The Voice κατά την προετοιμασία και την παρουσίαση του αφιερώματος στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ αποκάλυψε και την αντίδρασή του όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του τραγουδιστή. Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του με τον Γιώργο Καπουτζίδη, τον οποίο ευχαρίστησε δημόσια για τη στήριξή του.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι η ομάδα κλήθηκε να διαμορφώσει το αφιέρωμα χωρίς αυστηρές οδηγίες, καθώς τα μέλη της παραγωγής έπρεπε να βρουν τον τρόπο να διαχειριστούν τη συναισθηματική φόρτιση της περίστασης. Όπως είπε, η αρχική αμηχανία υποχώρησε σταδιακά μέσα από τη συνεργασία του με τον Καπουτζίδη.

«Ήταν πολύ άβολο για όλους. Εκεί που συζητούσαμε τι κατεύθυνση θα έχει αυτή η εκπομπή, αυτό το αφιέρωμα. Η σύσταση ήταν: μπείτε μέσα και κάντε το όπως θέλετε, όπως το νιώθετε. Ήταν λίγο περίεργα», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός.

Στη συνέχεια, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι δύο τους διαχειρίστηκαν τη ροή της εκπομπής, καθώς τα κείμενα που είχαν προετοιμαστεί δεν χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους.

«Με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος είχε ετοιμάσει κείμενα για τις “πάσες” αλλά πέρα από την πρώτη, δεν ακολουθήσαμε τίποτα άλλο γιατί υπήρχε τρομερή χημεία ανάμεσά μας. Οπότε έκοβε ο ένας, έραβε ο άλλος και το πήγαμε έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Η δημόσια ευχαριστία στον Γιώργο Καπουτζίδη

Ο Γιώργος Λιανός θέλησε να αναγνωρίσει δημόσια τη στάση του συνεργάτη του, αποκαλύπτοντας ότι ο Καπουτζίδης έχει επικοινωνήσει μαζί του και σε άλλες στιγμές της επαγγελματικής του διαδρομής, προσφέροντάς του συγχαρητήρια και συμβουλές, παρότι οι δυο τους δεν κάνουν στενή παρέα.

«Πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σηκώσει το τηλέφωνο και με έχει συγχαρεί και με έχει συμβουλεύσει για άλλα πράγματα. Δεν κάνουμε παρέα, να πω ότι είμαστε μαζί κάθε μέρα με τον Γιώργο», πρόσθεσε.

«Έχω μείνει εκεί»: Η στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στο τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον κουμπάρο του, μέσα από το οποίο πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως περιέγραψε, εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο αυτοκίνητό του και δυσκολεύτηκε να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Με πήρε ο κουμπάρος μου και μου είπε αυτό. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Ήμουν σε φάση παρκαρίσματος και με το αμάξι να είναι με τη μία ρόδα πάνω στο πεζοδρόμιο και έχω μείνει εκεί. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει…», είπε ο Γιώργος Λιανός, περιγράφοντας την πρώτη του αντίδραση στην είδηση.