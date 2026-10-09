Από τα ταξίδια στη Βενετία και τις λαμπερές εκδηλώσεις με διάσημους καλεσμένους μέχρι την απόκτηση του «Αθηνών Αρένα», ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η οικογένεια Κούστα συγκαταλέγεται στα ισχυρά ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας και της επιχειρηματικής ζωής. Ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας έχει καταφέρει να αναπτύξει σημαντικά τον ναυτιλιακό όμιλο που ανέλαβε από τον πατέρα του, ενώ η σύζυγός του, Δήμητρα Μέρμηγκα-Κούστα, βρίσκεται στο πλευρό του τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και σε σημαντικές κοινωνικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το ζευγάρι εμφανίζεται συχνά σε λαμπερές εκδηλώσεις, ταξίδια και στιγμές χαλάρωσης, με φόντο δημοφιλείς προορισμούς και πολυτελή θέρετρα. Παράλληλα, η σχέση του με την Άννα Βίσση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η προσωπική φιλία των δύο πλευρών οδήγησε σε στενότερους οικογενειακούς δεσμούς και, πλέον, σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Η φιλία με την Άννα Βίσση και η κουμπαριά

Η σχέση του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα με την Άννα Βίσση έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια μέσα από φωτογραφίες και βίντεο από κοινές εμφανίσεις, ταξίδια και ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Η τραγουδίστρια έγινε νονά του γιου του ζευγαριού το 2025, στη Σύμη, επισφραγίζοντας τον στενό δεσμό τους. Η ίδια βρέθηκε, επίσης, στο πολυήμερο πάρτι που διοργανώθηκε στο Κάπρι της Ιταλίας για τον εορτασμό του χαρμόσυνου γεγονότος.

Η ιδιωτική γιορτή στο γνωστό ιταλικό θέρετρο διήρκεσε τρεις ημέρες, με την παρουσία εκλεκτών καλεσμένων από τον χώρο της διεθνούς μουσικής και της επιχειρηματικότητας. Ανάμεσά τους ήταν και ο Elton John, ο οποίος διατηρεί προσωπική γνωριμία με τον Έλληνα εφοπλιστή.

Ποιος είναι ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας

Ο Γιάννης Κούστας αποτελεί ένα από τα αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας, με τον όμιλό του να δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνή κλάδο.

Ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση, ανέλαβε την πορεία της ναυτιλιακής επιχείρησης και από το 1987 βρίσκεται στο τιμόνι της, οδηγώντας την σε σημαντική ανάπτυξη. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα συνδέεται με έναν μεγάλο στόλο και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ναυπηγήσεων, με επενδύσεις που αποτυπώνουν τη μακροχρόνια παρουσία του στον χώρο.

Πέρα από την επιχειρηματική του διαδρομή, ο Γιάννης Κούστας διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σπουδές στη Μηχανολογία και την Ηλεκτρολογία, ενώ έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήμη των Υπολογιστών και διδακτορικό στους Αυτοματισμούς Υπολογιστών.

Ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν επενδύσει και στην ιδιωτική θαλάσσια αναψυχή, αποκτώντας μια υπερπολυτελή θαλαμηγό μήκους 80 μέτρων, η οποία ναυπηγήθηκε στην Ιταλία. Οι κοινές τους εξορμήσεις, εντός και εκτός Ελλάδας, αποτελούν συχνά μέρος της δημόσιας εικόνας του ζευγαριού.

Η επένδυση των 20 εκατ. ευρώ στο «Αθηνών Αρένα»

Η φιλία με την Άννα Βίσση δεν περιορίστηκε στην προσωπική τους σχέση. Η γνωριμία εξελίχθηκε σε κουμπαριά και στη συνέχεια σε επιχειρηματική συνεργασία, με τον Γιάννη Κούστα να αποκτά το εμβληματικό νυχτερινό κέντρο «Αθηνών Αρένα», έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες.

Ο χώρος άρχισε να ανακαινίζεται ριζικά, με στόχο να αποτελέσει τη νέα μόνιμη επαγγελματική έδρα της δημοφιλούς τραγουδίστριας. Ωστόσο, το κατά πόσο το σχέδιο θα υλοποιηθεί μέσα στη φετινή σεζόν παραμένει αβέβαιο, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα δημιουργούν νέα δεδομένα.

Για τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα, η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μια σημαντική κίνηση πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η πορεία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα και από τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι επαγγελματικές ισορροπίες γύρω από την τραγουδίστρια.

Έτσι, το ζευγάρι καλείται να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα και να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις του σε μια επένδυση που συνδέει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα με τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.