Ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από τον διάσημο οίκο κοσμηματοποιίας JAR τον Νοέμβριο του 2020 στάθηκε η αφορμή να ανακαλύψει η πριγκίπισσα Φιριάλ της Ιορδανίας, τη συστηματική κλοπή των πολύτιμων αντικειμένων της από την κατοικία της στο Μπελγκράβια.

Εκπρόσωπος του οίκου την ενημέρωσε πως ένα μοναδικό δαχτυλίδι με ζαφείρια και διαμάντια, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την ίδια, είχε προγραμματιστεί να βγει σε δημοπρασία στο Canterbury Auction Galleries.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την πρώην σύζυγο του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Ταλάλ στην αστυνομία, αποκαλύπτοντας πως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η ίδια είχε αποχωρήσει από το Λονδίνο, η επί 11 χρόνια οικονόμος της, Μαρία Βιργκελίνα Ταμπόρδα Ενάο, εκμεταλλεύτηκε την απόλυτη πρόσβαση που διέθετε στους προσωπικούς της χώρους.

Τα ευρήματα της αστυνομίας και οι πωλήσεις σε τιμές ευκαιρίας

Οι έρευνες των βρετανικών αρχών στην κατοικία της 71χρονης οικονόμου έφεραν στο φως κρυμμένα κειμήλια που η πριγκίπισσα Φιριάλ θεωρούσε χαμένα, όπως τη βέρα της μέσα σε ένα παλτό, ένα κολιέ σε ντουλάπι της κουζίνας και σκουλαρίκια σε φάκελο.

Στο στόχαστρο του Ποινικού Δικαστηρίου του Σάουθγουορκ βρέθηκε και ο ανιψιός της κατηγορούμενης, Χουλιάν Ραμίρες, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε χρέη μεσάζοντα διοχετεύοντας τα κοσμήματα στον οίκο δημοπρασιών και εισπράττοντας περίπου 106.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό της λεηλασίας είναι πως ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμάλτο, το οποίο η πριγκίπισσα Φιριάλ είχε αποκτήσει από τους Sotheby’s έναντι 33.900 ευρώ, διοχετεύθηκε προς πώληση για μόλις 470 ευρώ.

Επιστρέφοντας στο Λονδίνο το 2021, η γαλαζοαίματη διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής της είχε αντικατασταθεί από ευτελή μπιζού. Η κατηγορούμενη αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο ανιψιός της διέφυγε στην Κολομβία το 2023. Η προσωπικότητα της υψηλής κοινωνίας, που στο παρελθόν συνδέθηκε με τον εφοπλιστή Σταύρο Νιάρχο και τον τραπεζίτη Λάιονελ Πίνκους, παρακολουθεί πλέον τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης απέναντι στον άνθρωπο που εμπιστευόταν τυφλά για μια δεκαετία.