Τη δική του απάντηση απέναντι στην κατακραυγή που προκάλεσαν τα στιγμιότυπα με τον Ηλία Κασιδιάρη έδωσε ο Σταμάτης Γονίδης, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα επικριτικά σχόλια των τελευταίων ημερών.

Αφορμή στάθηκε η έξοδος του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ο οποίος επέλεξε να γιορτάσει την αποφυλάκισή του στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής. Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας στα social media, ο ερμηνευτής εμφανίζεται να τον υποδέχεται στη σκηνή λέγοντας: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε εκείνον αποκαλώντας τον «φίλο του».

Η λιτή απάντηση και η πορεία των εμφανίσεων

Συναντώντας την κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», ο Σταμάτης Γονίδης ρωτήθηκε για το κύμα αρνητικών σχολίων που δέχθηκε για τη στάση του απέναντι στον Ηλία Κασιδιάρη, δίνοντας μια σύντομη τοποθέτηση: «Τους συγχωρώ όλους».

Στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεων, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στη συνεργασία που πραγματοποιεί τη φετινή σεζόν στη νυχτερινή Αθήνα, σημειώνοντας: «Φέτος είμαστε με τη Λένα Ζευγάρα και είμαστε sold out. Είναι υπέροχα, σας ευχαριστώ πολύ».