Κόκκινο δέρμα, μαύρες λεπτομέρειες, έντονοι ώμοι: αρκεί μια ματιά για να αρχίσει σχεδόν να ακούγεται το «Thriller». Το μπουφάν που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ του 1983 επιστρέφει στο σφυρί και, αυτή τη φορά, η τιμή του ενδέχεται να προκαλέσει τις δικές της ανατριχίλες.

Το διάσημο κομμάτι της ποπ ιστορίας θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Julien’s Auctions στις 7 Δεκεμβρίου, στο Rosewood Abu Dhabi. Σύμφωνα με τη Daily Mail, που επικαλείται πηγή, το ποσό της πώλησης θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για προσδοκία, όχι για οριστική τιμή: στην επίσημη παρουσίαση του οίκου η εκτίμηση παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Ένα μπουφάν, μια χορογραφία και μια εικόνα που έμεινε

Το συγκεκριμένο δερμάτινο είναι ένα από τα δύο που δημιουργήθηκαν για το «Thriller». Ήταν εκείνο που φορούσε ο Τζάκσον στις σκηνές χωρίς το μακιγιάζ του ζόμπι. Το δεύτερο είχε υποστεί σκόπιμες φθορές για τις ανάγκες της μεταμόρφωσής του και παραμένει στην κατοχή των διαχειριστών της κληρονομιάς του.

Η σχεδίασή του υπηρετούσε την εικόνα του καλλιτέχνη στην οθόνη: οι τονισμένοι ώμοι και το χαρακτηριστικό σχήμα V έδιναν μεγαλύτερο όγκο στη σιλουέτα του. Η κόκκινη μεταξωτή επένδυση και οι ασημί αγκράφες στις μανσέτες συμπλήρωναν ένα ρούχο που έμελλε να γίνει αναγνωρίσιμο πολύ πέρα από το ίδιο το βιντεοκλίπ.

Το δώρο που δεν χρειάστηκε να καταστραφεί

Πίσω από το αντικείμενο των εκατομμυρίων κρύβεται και μια προσωπική ιστορία. Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Τζάκσον είχε παραδώσει το αρχικό μπουφάν στους μακροχρόνιους συνεργάτες του, τους ενδυματολόγους Ντένις Τόμπκινς και Μάικλ Μπους, ζητώντας να δημιουργήσουν πατρόν για αντίστοιχες εμφανίσεις στις περιοδείες του.

Ο ίδιος φέρεται να πίστευε ότι η διαδικασία θα απαιτούσε να καταστραφεί το πρωτότυπο. Οι δύο συνεργάτες του κατάφεραν να το διατηρήσουν άθικτο και εκείνος τους το χάρισε ως ευχαριστώ.

Στην εσωτερική επένδυση βρίσκεται η αφιέρωση «Στον Μπους και τον Ντένις, με όλη μου την αγάπη, Μάικλ Τζάκσον», ενώ υπάρχει και υπογραφή στο μανίκι. Το μπουφάν είχε πωληθεί το 2011 έναντι 1,8 εκατ. δολαρίων.

Michael Jackson’s Famous Glove Set For Auction dlvr.​it/TVrLX1 https://t.co/grssBxUgnd — HB Report (@thehbreport) October 9, 2026

Μαζί του, το γάντι μιας ιστορικής τηλεοπτικής εμφάνισης

Στην ίδια δημοπρασία θα προσφερθεί και το διακοσμημένο με στρας γάντι που φορούσε ο Τζάκσον στην εμφάνιση του Motown 25 το 1983, όταν παρουσίασε το moonwalk στο τηλεοπτικό κοινό ερμηνεύοντας το «Billie Jean». Μαζί θα διατεθούν παπούτσια που συνδέονται με εκείνη την εμφάνιση και με το «Thriller».

Το γάντι είχε αλλάξει χέρια τον Νοέμβριο του 2009, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, έναντι 430.000 δολαρίων, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Για τους συλλέκτες, η αξία αυτών των αντικειμένων βρίσκεται στις στιγμές που κουβαλούν: στη χορογραφία ανάμεσα στα ζόμπι, στο πρώτο τηλεοπτικό moonwalk, στις εικόνες που πέρασαν από τις οθόνες στη συλλογική μνήμη. Τον Δεκέμβριο θα φανεί πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει το τίμημα για ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας.