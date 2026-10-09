Η «Aqua Marina» στη Βουλιαγμένη εκτός από εμβληματικό ρεστοράν και ζαχαροπλαστείο που δεσπόζει στα νότια προάστια της Αθήνας, για περισσότερο από πενήντα χρόνια, είναι ταυτόχρονα και η ιστορία της οικογένειας Γκιόκα που στους χώρους της υποδέχτηκε και φιλοξένησε πλήθος προσωπικοτήτων. Με την οικογένεια των δημιουργών της να αναπτύσσει ταυτόχρονα μακροχρόνιους δεσμούς και φιλίες που κρατούν μέχρι και σήμερα με γενιές και γενιές πελατών.

Γι’ αυτό κυρίως τον λόγο θα ήταν πολύ δύσκολο για τα αδέρφια Γκιόκα, τους δημιουργούς της ιστορίας, να «αποχωριστούν» το «σαλόνι» τους, ακόμη και αν οι «δυνάμεις» τους δεν είναι όπως τον παλιό καλό καιρό. Καθώς δεν είναι εύκολο να αποχωριστείς κάτι, ένα μαγαζί, στους χώρους του οποίου έχεις περάσει μια ολόκληρη ζωή, και γνωρίζεις τα χούγια και τις προτιμήσεις των πελατών, των φιλοξενούμενων σου, που γνωρίζεις από την εποχή που ήταν μικρά παιδιά και ερχόντουσαν στην «Aqua Marina» με τους γονείς και τους παππούδες τους.

Μιλώντας με τον Βασίλη Γκιόκα, τον έναν εκ των τριών δημιουργών της θρυλικής πλέον «Aqua Marina» σήμερα μου απάντησε μονολεκτικά για την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών και για την πώληση σε επιφανή εφοπλιστή « Αυτά είναι αηδίες!»

Η πιο γλυκιά ιστορία στα Νότια Προάστια

Πάστα σοκολατίνα, το περίφημο «ποντικάκι» αλλά και μιλφέιγ και γαλακτομπούρεκο που προμηθευόταν κάθε Σάββατο ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής συνθέτουν την πιο γλυκιά ιστορία του τόποσημου παραδοσιακού ζαχαροπλαστείου των νοτίων προαστίων, της “Aqua Marina“.



«Θα σας πω ότι όλος σχεδόν ο “Αστέρας” περνούσε από το μαγαζί» μου είχε εκμυστηρευθεί σε μια αποκλειστική συνέντευξη τον Απρίλιο του 2025 στο Newsbeast ο κυρ Βασίλης, ο ένας εκ των αδερφών που δημιούργησαν το θρυλικό μαγαζί και συνέχισε τότε λέγοντας μου:



«Όλοι οι φίλοι οι καλοί, μεταξύ αυτών εφοπλιστές, επιφανείς δικηγόροι, ηθοποιοί και επιχειρηματίες επέλεγαν την “Aqua Marina” και τη θεωρούσαν αγαπημένο “κομμάτι” της Αθήνας. Και αυτό συνέβαινε για όλη τη δεκαετία του 1980 αλλά και εκείνη του 1990. Μετά κάποια πράγματα άλλαξαν στο πέρασμα των καιρών για πολλούς και διάφορους λόγους.

Εμείς η πρώτη γενιά μεγάλωσε, γέρασε, αλλά εκεί περάσαμε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Η Aqua Marina ήταν το νούμερο ένα μαγαζί στην περιοχή, με πολύ αγάπη από τον κόσμο και πολύ καλή ποιότητα. Με ωραίους ανθρώπους…»

Με το που «άνοιγε» ο καιρός και ερχόταν το Πάσχα και κυριολεκτικά δεν έβρισκες τραπέζι να καθίσεις στο μπαλκόνι του μαγαζιού ξεκινούσαν και οι ετοιμασίες στο ζαχαροπλαστείο τιμώντας την παράδοση και την εορτή.

«Το Πάσχα ξεκινούσαν οι ετοιμασίες για τα τσουρέκια και τα πασχαλινά κουλουράκια μαζί με όλα τα υπόλοιπα γλυκά και αλμυρά που σερβίρονται στο μαγαζί» είχε αναφέρει τότε και συνέχισε λέγοντας μας



«Η προετοιμασία αυτή συνεχίζεται ακόμη και σήμερα κάτω από την επιστασία του αδερφού μου. Είχαμε άλλωστε ένα από τα καλύτερα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα, που εκτεινόταν σε εκατό τετραγωνικά μέτρα στο υπόγειο του μαγαζιού, που υπάρχει και σήμερα και λειτουργεί αποκλειστικά με τις δικές μας συνταγές. Τα γλυκά μας δε, είναι παρά πολύ ποιοτικά και το πιστεύω αυτό ακόμη και σήμερα πως η Aqua Marina δημιουργεί ποιοτικά πολύ καλά γλυκά».



Μαζί με τις προετοιμασίες και «μπαίνοντας» η ανοιξη άλλαζε και το ωράριο στο τοπόσημο ζαχαροπλαστείο της Βουλιαγμένης. Όπως μας είχε τονίσει ο κύριος Βασίλης

«Το καλοκαίρι άλλαζε το ωράριο. Κλείνουμε εκεί κατά τις 12 με 1 το πρωί. Το χειμώνα η Aqua Marina κλείνει γύρω στις 9.30 με 10 το βράδυ. Πάνε τα χρόνια τα παλιά, που ήμουν εγώ με τον αδελφό μου, που κλείναμε το καλοκαίρι 2 με 3 το πρωί και το χειμώνα δεν κλείναμε πριν τις 12. Ωστόσο η νέα γενιά τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Δεν πειράζει. Όλα καλά!»



Δεκαπέντε με είκοσι άτομα συν πλην, τις καλές εποχές, ήταν το προσωπικό της “Aqua Marina” που εργαζόταν στο ζαχαροπλαστείο, την κουζίνα αλλά και στο σέρβις των πελατών που αποτελούσαν την αφρόκρεμα των Αθηνών



Ανάμεσα τους η grand dame του Κολωνακιού Μίκα Σαρίδη που βρισκόταν στην “Aqua Marina” μαζί με την καλή της φίλη Αριάδνη Καβουνίδου που μονοπωλούσε τα φλας στις δεξιώσεις των ξενοδοχείων “Μεγάλη Βρεταννία” και “King George” και διατηρούσε κατοικία στην περιοχή της Βουλιαγμένης.



Ο Βασίλης Γκιόκας μας είχε αναφέρει τότε μεταξύ άλλων για την γνωστή επιπλοβιομήχανο και καλή του φίλη «Η Μικα Σαριδη μαζί με τον αδελφό της ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που τρώγανε κάθε τέλος Μαΐου το πρώτο κομμάτι μουσακά που έβγαινε από την κουζίνα της “Aqua Marina”. Κάθε καλοκαίρι ανελλιπώς ! Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό!

Όπως δεν θα ξεχάσω και το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τέτοια εποχή που “άνοιγε” ο καιρός, κάθε Σάββατο πρωί αλλά και μεσημέρι έστελνε τον σοφέρ του να προμηθευτεί μιλφέιγ απο εμάς και γαλακτομπούρεκο. Θεός σχάρες τον!

Δεν θα ξεχάσω επίσης και τον Αλέξη Κούγια που τον αγαπούσα ιδιαιτέρως μιας και τον γνώριζα από την εποχή που πήγε στο γραφείο του Λυκουρέζου ως μαθητευόμενος. Τον ήξερα εδώ και παρά πολλά χρόνια. Είμασταν φίλοι αλλά δυστυχώς πέρασαν τα χρόνια. Θεός σχωρέστον και αυτόν!”