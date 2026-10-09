Η Μπέττυ Μαγγίρα απέρριψε πρόταση για την τηλεοπτική της επιστροφή στην πρωινή ζώνη, εξηγώντας ότι δεν είναι αυτή την περίοδο σε θέση να αναλάβει μια τέτοια εκπομπή. Η παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε τόσο στα επαγγελματικά της σχέδια όσο και στην αντιμετώπιση της αρνητικής κριτικής.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν συζητήσεις για την ανάληψη νέας εκπομπής στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι επαφές που έχουν γίνει αφορούν διαφορετικά σχέδια.

«Έχουν γίνει συζητήσεις για άλλα πράγματα, όχι για τηλεόραση», είπε αρχικά, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια γιατί δεν αποδέχτηκε την πρόταση που δέχτηκε για πρωινό πρόγραμμα.

«Μου έγινε πρόταση αλλά δεν την αποδέχτηκα γιατί δεν είμαι στη φάση να κάνω πρωινό. Θεωρώ ότι η επικαιρότητα είναι πια τόσο σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μπέττυ Μαγγίρα: Πώς αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια στα social media

Η παρουσιάστρια μίλησε και για την κριτική που δέχεται, εξηγώντας ότι δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όλα τα σχόλια που γίνονται για την ίδια. Όπως είπε, η γνώμη ανθρώπων που εκτιμά μπορεί να την κάνει να επανεξετάσει μια στάση ή μια απόφασή της.

«Εξαρτάται ποιος τα λέει. Άμα τα πει κάποιος που μπορεί να εκτιμώ και θαυμάζω και λέω “μπορεί αυτό να ήταν έτσι ή”, ναι, μπορεί να τα λάβω υπόψη μου», ανέφερε.

Για τα σχόλια που διαβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, περιέγραψε μια διαφορετική αντιμετώπιση, καθώς θεωρεί ότι συχνά κυριαρχούν η επιθετικότητα και η κακία.

«Επειδή τα social πια εμπεριέχουν πάρα πολύ μίσος και κακία, τα προσπερνάω ή τα αντιμετωπίζω με χιούμορ», κατέληξε η Μπέττυ Μαγγίρα.