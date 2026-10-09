Η Άννα Βίσση ερμηνεύει το «Δώδεκα» με κλειστά μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές, σε ένα απόσπασμα από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ που στάθηκε αφορμή για την παρέμβαση του καλλιτεχνικού μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη. Με 31 χρόνια επαγγελματικής πορείας δίπλα σε τραγουδιστές, ο ίδιος περιέγραψε τι διακρίνει στη συγκεκριμένη στιγμή και διαφώνησε με την άποψη ότι ο Νίκος Καρβέλας ήταν εκείνος που δημιούργησε την καλλιτεχνική ταυτότητα της ερμηνεύτριας.

«Την Βίσση την έφτιαξε η Άννα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, δίνοντας έμφαση στην προσωπικότητα και την καλλιτεχνική διαδρομή της τραγουδίστριας.

Το «Δώδεκα» με κλειστά μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές

Ο Γιάννης Κουτράκης εξήγησε αρχικά τι έχει μάθει μέσα από τις τρεις δεκαετίες συνεργασίας του με τραγουδιστές και πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται πλέον τις στιγμές τους πάνω στη σκηνή.

«Δουλεύω 31 χρόνια με τραγουδιστές. Τους θαυμάζω απεριόριστα, τους σέβομαι βαθειά και τους ζηλεύω που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μας βάλουν στον κόσμο τους και να μας κάνουν ό,τι θέλουν.

Επίσης μπορώ πλέον να αναγνωρίζω γρήγορα και σωστά τη διάθεση ενός τραγουδιστή όταν βρίσκεται επί τo έργον. Τί σκέφτεται την ώρα που τραγουδάει, αν τον ενοχλεί κάτι , στον ήχο του στα φώτα του.

Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έμαθα και εξακολουθώ να μαθαίνω δίπλα τους».

Πόσο βάρβαρο να χρησιμοποιείται ο όρος “φτιάχνω” λες και είναι καζανάκι ή ασανσέρ»

Αναφερόμενος στο βίντεο από το ΟΑΚΑ, στάθηκε στο γεγονός ότι η Άννα Βίσση τραγουδά για αρκετή ώρα με κλειστά μάτια, πριν στρέψει ξανά την ερμηνεία της προς το κοινό.

«Στο video παρακολουθούμε την Άννα να ερμηνεύει ίσως το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ο Καρβέλας για εκείνη. Μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια , μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεση της, το άγχος της και τους φόβους της σε Τέχνη.

Κλείνει τα μάτια και τραγουδάει για πάρτη της σχεδόν για ένα ολόκληρο λεπτό.

Με κλειστά τα μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές. Και αφού λέει τη δική της προσευχή μετά τραγουδάει για εμάς».

Ο μάνατζερ συνέχισε με μια προτροπή προς το κοινό, αναφερόμενος στις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων που επιλέγουν να εκφράζονται μέσα από το τραγούδι.

«Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές Είναι περίεργα όντα, αλλόκοτα».

Η απάντηση για τον ρόλο του Νίκου Καρβέλα

Η ανάρτηση δεν περιορίστηκε στην ερμηνεία της Άννας Βίσση. Ο Γιάννης Κουτράκης αμφισβήτησε ευθέως την άποψη ότι η επιτυχία της τραγουδίστριας οφείλεται αποκλειστικά στον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος έχει γράψει πολλά από τα τραγούδια που τη συνόδευσαν στην πορεία της.

«Βλέπεις αυτό το απόσπασμα και αναρωτιέσαι πώς μπορεί να υπάρχουν νοήμονες άνθρωποι που να λένε ότι την Βίσση την έφτιαξε ο Καρβέλας.

Πόσο βάρβαρο για τους ανθρώπους της μουσικής και της Τέχνης να χρησιμοποιείται ο όρος «φτιάχνω», λες και είναι καζανάκι ή ασανσέρ».

Στη συνέχεια, παρέθεσε τα ονόματα άλλων Ελλήνων καλλιτεχνών, υποστηρίζοντας ότι η προσωπική τους ταυτότητα είναι εκείνη που καθορίζει την πορεία τους.

«Όχι κύριοι, την Βίσση την έφτιαξε η Άννα, όπως και τον Μαζωνάκη τον έφτιαξε ο Γιώργος, την Κάλλας η Μαρία, την Μαρινέλλα η Κίτσα , την Αλεξίου η Χαρούλα , τον Μάστορα ο Χρήστος, την Πρωτοψάλτη η Άλκηστις και την Μούσχουρη η Ιωάννα κοκ. Έτσι γινότανε πάντα και έτσι θα εξακολουθήσει να γίνεται».

Κλείνοντας, ο Γιάννης Κουτράκης αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική διαδρομή της τραγουδίστριας και επέλεξε να ολοκληρώσει την ανάρτησή του με στίχους του Γιάννη Ρίτσου.

«Η Βίσση εκπληρώνει την αποστολή της για αυτό που γεννήθηκε, υπηρετεί το αστέρι της και κάθε της κύτταρο πορεύεται προς το φως της.

Και όπως έγραφε και ο Γιάννης Ρίτσος: «Τό ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα, μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο»».