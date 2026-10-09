Ένα βίντεο γεμάτο συμβολισμούς δημοσίευσε στα social media η Σοφία Καρβέλα, παίρνοντας θέση με τον δικό της τρόπο στη δημόσια σύγκρουση που ξεσπασε ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Η σχεδιάστρια επέλεξε να κοινοποιήσει ένα απόσπασμα του γνωστού στοχαστή Έκχαρτ Τόλε, στο οποίο ο συγγραφέας αναρωτιέται: «Ποιος είσαι εσύ χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου; Ποιος είσαι χωρίς αναφορά σε οποιοδήποτε μέλλον; Για μια στιγμή, δεν χρειάζεται να θυμηθείς τίποτα, την ηλεκτρονική σου διεύθυνση, τη δυστυχισμένη σου παιδική ηλικία ή την υπέροχη παιδική σου ηλικία, οτιδήποτε. Τίποτα.

Μόλις έφτασες εδώ. Ποιος ή τι είσαι; Μεταξύ μας, μην ψάχνεις για απάντηση στο επίπεδο της σκέψης όταν ρωτώ “ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν;”.

Το σχόλιο και η στάση απέναντι στη διαμάχη

Η απάντηση δεν βρίσκεται στο επίπεδο της σκέψης. Τι απομένει από εσένα χωρίς αναφορά σε κανένα παρελθόν ή μέλλον; Και μην το σκέφτεσαι. Πώς αισθάνεσαι να είσαι “εγώ” χωρίς καμία μνήμη ή προσδοκία;».

Η Σοφία Καρβέλα συνόδευσε την ανάρτηση αυτή με τη σύντομη φράση «Μου αρέσει αυτό», επιλέγοντας να μην κάνει καμία ευθεία αναφορά στη διαφωνία που προέκυψε μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.