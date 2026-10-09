Την επόμενη Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, αναμένεται να τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πριν από έναν μήνα ακριβώς έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας μεγάλη θλίψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πρωινής εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το μνημόσυνο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, όπου η οικογένειά του, οι συνεργάτες, οι φίλοι του και οι θαυμαστές του θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Η εκπομπή μετέδωσε και πληροφορίες, σχετικά με τον τάφο του αγαπημένου τραγουδιστή. Σύμφωνα με τον Τάσο Τεργιάκη, μέχρι στιγμής δεν έχουν τοποθετηθεί στο μνήμα του ούτε η φωτογραφία του, ούτε το όνομά του.

Αυτό συμβαίνει γιατί, σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη, υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί οικογενειακός τάφος, ο οποίος θα φιλοξενεί μέλη της οικογένειας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκεί αναμένεται κάποια στιγμή να ταφεί, δίπλα στον τραγουδιστή, και η αγαπημένη του σκυλίτσα, η Αρίθα.