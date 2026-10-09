Τη δική του άποψη για τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα εξέφρασε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, μέσα από ανάρτηση που έκανε στo X. Ο γνωστός στιχουργός θέλησε να ξεκαθαρίσει ποια δικαιώματα έχουν οι δημιουργοί πάνω στα τραγούδια τους και κατά πόσο μπορούν να εμποδίσουν έναν καλλιτέχνη να τα ερμηνεύει.

Όπως εξήγησε, ο ίδιος διαφωνεί προσωπικά με την απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών και δεν θα επέλεγε κάτι τέτοιο για τα δικά του έργα. Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι η νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα αναγνωρίζει ξεχωριστά δικαιώματα τόσο στον συνθέτη όσο και στον στιχουργό ενός τραγουδιού.

Το μήνυμα του Νίκου Μωραΐτη στο Χ

Αφού διευκρινίσω ότι είμαι ιδεολογικά κατά κάθε απαγόρευσης και το τηρώ απαρέγκλιτα στα δικά μου τραγούδια, να ξεκαθαρίσουμε κάποια βασικά και να μη λέμε ό,τι να ‘ναι; Γράφει κάποιος «αυτό δε συμβαίνει πουθενά στον κόσμο, μόνο στην Ελλάδα». Αυτό συμβαίνει ΠΑΝΤΟΥ. Η Ελλάδα τούς ευρωπαϊκούς νόμους Πνευματικής Ιδιοκτησίας υιοθέτησε, λέτε να τους «σκαρφίστηκε» μόνη της; Κατά το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας λοιπόν, έχουν δικαίωμα και ο συνθέτης και ο στιχουργός να απαγορεύουν αυτοτελώς.

1. Όπου ο συνθέτης είναι και στιχουργός, μπορεί να απαγορεύσει όλο το τραγούδι.

2. Όπου αυτός που απαγορεύει είναι μόνο συνθέτης, μπορεί να απαγορεύσει μόνο τη μουσική. Δηλαδή μπορεί να βγει ο τραγουδιστής να απαγγείλει τους στίχους (περίπτωση Χατζιδακι – Μητσιά) αλλά όχι να τραγουδήσει.

3. Όπου αυτός που απαγορεύει είναι μόνο στιχουργός, μπορεί να βγει η ορχήστρα να παίζει τη μουσική, ο τραγουδιστής να κάνει «λαλαλα», αλλά δεν επιτρέπεται να τραγουδήσει τα λόγια.

Για να το πούμε λίγο πρακτικά: Η δόξα, η φήμη, τα πολλά χρήματα από τα live πάνε στον τραγουδιστή. Η ιδιοκτησία του έργου (μαζί με το κρίσιμο ηθικό δικαίωμα) ανήκει στους δημιουργούς. Από εκεί και πέρα, το δικαστήριο κρίνει αν υπάρχει ορθή χρήση ή κατάχρηση του δικαιώματος ενός δημιουργού. Αυτά, ως γενικοί κανόνες και χωρίς να αναφέρομαι σε συγκεκριμένη περίπτωση καλλιτεχνών.