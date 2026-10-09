Στην Τιφλίδα της Γεωργίας βρέθηκε ο Γιάννης Σπαλιάρας, προκειμένου να συναντήσει τη σύντροφό του και να περάσουν μερικές ημέρες μαζί. Το γνωστό μοντέλο και η αγαπημένη του δεν κρύβουν τον έρωτά τους, ενώ μοιράζονται στα social media στιγμές από τις κοινές τους εξόδους.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας είναι το τελευταίο διάστημα σε σχέση με μια 28χρονη γυναίκα που ζει στη Γεωργία. Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις του στο «Happy Day» είχε αναφέρει ότι ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για να τη δει, ενώ δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να γνωρίσει και τους γονείς της.

Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύουν στο Instagram, το ζευγάρι μοιράζεται στιγμές από την παραμονή του στην Τιφλίδα. Οι δυο τους εμφανίζονται να απολαμβάνουν τις βόλτες τους στην πόλη, να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά.