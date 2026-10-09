Ο βραβευμένος με Grammy σούπερ σταρ Χάρι Στάιλς μίλησε για τον φόβο που ένιωθε κάποτε να κυκλοφορεί ελεύθερα έξω, αποκαλύπτοντας πως η οπτική του άλλαξε χάρη σε μια σύντροφό του.

Κατά τη διάρκεια εκτενούς συζήτησης με τον Τομ Γιορκ για την ειδική έκδοση «Musicians on Musicians» του περιοδικού Rolling Stone, οι δύο καλλιτέχνες θυμήθηκαν την πρώτη τους τυχαία συνάντηση στους δρόμους της Ρώμης. «Για μένα ήσουν πάντα ο άνθρωπος που φοβόμουν να γνωρίσω», εξομολογήθηκε ο Χάρι Στάιλς στον αρχηγό των Radiohead, με τον δεύτερο να σχολιάζει “εμένα πάλι μου έκανε εντύπωση που περπατούσες έτσι απλά στον δρόμο. Σκεφτόμουν “πού είναι η ασφάλειά του;”».

Ο Χάρι Στάιλς εξήγησε πως την περίοδο που ήταν μέλος των «One Direction» ζούσε απομονωμένος σε δωμάτια ξενοδοχείων. «Κι όταν βρισκόμουν στο σπίτι, ένιωθα ότι “δεν είναι ασφαλές για μένα να βγω έξω”» πρόσθεσε, σύμφωνα με το Billboard.

Η κατάσταση άλλαξε ριζικά όταν μπήκε στη ζωή του μια «εξωστρεφής» σύντροφος. «Κάποια στιγμή έκανα σχέση με μια κοπέλα ιδιαίτερα εξωστρεφή. Όταν προγραμμάτισε να έρθει στο Λονδίνο, σκέφτηκα: ‘Αν μείνουμε κλεισμένοι στο σπίτι για τρεις μέρες, θα με θεωρήσει τρελό’» είπε ο διάσημος τραγουδιστής.

«Έτσι, αρχίσαμε να περπατάμε παντού, κι εκεί συνειδητοποίησα ότι είναι μια χαρά να είσαι έξω. Αυτό έσπασε τον πάγο. Πλέον, αυτή η αλλαγή έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή μου σε μεγάλο βαθμό, καθώς έτσι διατηρείς την επαφή σου με τον αληθινό κόσμο» υπογράμμισε.

Ο τραγουδιστής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν διευκρίνισε αν αναφερόταν σε κάποια πρώην σχέση του ή στη νυν σύντροφό του Ζόι Κράβιτζ, με την οποία φημολογείται ότι είναι αρραβωνιασμένοι. Σημειώνεται ότι οι δυο τους έχουν φωτογραφηθεί αρκετές φορές να κυκλοφορούν μαζί δημόσια και να χαιρετούν τους θαυμαστές τους.

«Διάβασα κάπου ότι το περπάτημα προσφέρει την ματιά που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης επειδή βρίσκεσαι στο επίπεδο του εδάφους και βλέπεις πράγματα που απλώς δεν παρατηρείς όταν μετακινείσαι παντού με αυτοκίνητο», συμπλήρωσε ο Χάρι Στάιλς.